O jurnalistă britanică în vârstă de 37 de ani a reușit să își transforme complet stilul de viață după ce a eliminat alcoolul și a făcut câteva schimbări importante în alimentație. În doar câteva săptămâni, a slăbit șapte kilograme și spune că se simte mai bine ca niciodată, atât fizic, cât și mental.

Decizia care i-a schimbat viața

La 37 de ani, Helen Coffey nu avea probleme grave de sănătate, însă se confrunta cu oboseală constantă și lipsă de energie. Consumul frecvent de alcool, mai ales în contexte sociale, îi accentua starea de epuizare, scrie Click.

După o în 2024, a decis că este momentul pentru o schimbare radicală. „Da, mă distram. Nu, nu mă simțeam bine cu mintea și cu corpul meu”, a mărturisit jurnalista. Astfel, primul pas a fost renunțarea completă la alcool.

Dieta care a accelerat rezultatele

Pe lângă eliminarea băuturilor alcoolice, Coffey a scos din alimentație produsele ultraprocesate și zahărul rafinat. Ea a ales să urmeze programul „Fast 800”, creat de medicul britanic Michael Mosley.

Programul presupune consumul a aproximativ 800 de calorii pe zi, împărțite în două mese, reducerea carbohidraților și orientarea către principiile dietei mediteraneene.

Primele zile au fost dificile. Jurnalista a experimentat „ceață cerebrală” și tulburări de somn, simptome explicate prin trecerea organismului de la arderea zahărului la arderea grăsimilor. Totuși, după prima săptămână, pierduse deja 2,2 kilograme.

Schimbări vizibile și energie recăpătată

În a doua săptămână, corpul s-a adaptat noului regim. Coffey a început să gătească zilnic acasă, punând accent pe legume, proteine și fibre. A continuat să facă sport de patru ori pe săptămână.

În total, a slăbit 7 kilograme. Specialiștii susțin că renunțarea la alcool poate duce la o scădere în greutate de 1-3 kilograme într-o lună, iar în cazul unui consum ridicat, chiar mai mult.

Totuși, nutriționiștii avertizează că o dietă de 800 de calorii este foarte restrictivă și ar trebui urmată doar sub supraveghere medicală, mai ales pe termen lung.

După trei săptămâni, jurnalista a observat o schimbare majoră și în plan mental. „Mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze și nu mai plâng la birou”, a spus ea.