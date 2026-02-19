O descoperire cu valoare istorică importantă a fost făcută la Iași, în timpul lucrărilor de restaurare a statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, amplasată în fața Palatului Culturii. Restauratorii au descoperit un document vechi de 144 de ani, ascuns într-o sticlă sigilată în burta calului. Actul oferă detalii despre cei care au contribuit la construirea monumentului, datând din timpul domniei regelui Carol Întâi. Iată despre ce este vorba!

Documentul, o fereastră către trecut

Specialiștii care lucrează la restaurarea statuii au constatat că sticla prezenta degradări active, fiind necesară introducerea acesteia într-un tratament special. Restauratorii au subliniat că dopul sticlei nu era nou la momentul sigilării, iar documentul, scris cu cerneluri negre și mov-violet, se află într-o stare bună, conform Știrile ProTv.

„Documentul povestește cine a participat la construirea monumentului, inclusiv perioada în care a fost montat: 9/21 octombrie 1882”, a explicat Ana Maria Andrei, restaurator carte document. Restauratorii intenționează să utilizeze și fotografierea în UV pentru a descifra semnăturile care nu sunt vizibile cu ochiul liber.

Următoarele etape și alte descoperiri

Managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei, a precizat că la aproximativ 50 de centimetri sub soclu s-ar afla un alt document, la care momentan nu se poate ajunge.

Descoperirea face parte din lucrările de restaurare în premieră a statuii și oferă noi informații despre istoria și realizarea acestui simbol important nu doar pentru Iași și , ci pentru întreaga țară.

O statuie unică

Statuia ecvestră dedicată domnitorului Moldovei este singura lucrare de o asemenea dimensiune realizată de sculptorul francez Emmanuel Frémiet.

Descoperirea documentului contribuie la completarea istoriei monumentului și va fi, cel mai probabil, expusă luna viitoare la Palatul Culturii, păstrată în condiții speciale pentru conservare.