Acasa » Eveniment » Descoperire șocantă făcută de un turist, în munții Ceahlău. Nu i-a venit să creadă!

Descoperire șocantă făcută de un turist, în munții Ceahlău. Nu i-a venit să creadă!

Elena Boruz
10 sept. 2025, 14:26
Descoperire șocantă făcută de un turist, în munții Ceahlău. Nu i-a venit să creadă!
Sursa Foto: Captură Video/ YT

Descoperire de-a dreptul șocantă făcută de un turist, în munții Ceahlău. În timp ce se plimba, acesta a văzut ceva pe puțin ciudat, care ar putea uimi pe oricine.

Într-o zonă greu accesibilă, bărbatul a găsit părți din scheletul unui om și s-a dus imediat la Baza Salvamont din Durău să predea bucata de femur. Descoperirea a fost făcută la baza unui perete stâncos, informează știrile pro tv.

Ce cred anchetatorii

Potrivit informațiile, se crede că ar fi vorba de un bărbat și că osemintele zac de mai bine de 20 de ani. În zona unde a fost găsit scheletul, se aflau și câteva monede, un briceag, un st ilou și o umbrelă. Ceea ce îi face pe anchetatori să creadă că scheletul datează de mai bine de două decenii este faptul că monedele  au circulat până în denominarea din 2005.

Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz.

