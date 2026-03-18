Desertul cu banane și cocos care face furori pe TikTok. Îl faci rapid și dispare imediat din farfurie

Ana Beatrice
18 mart. 2026, 10:15
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok -cosanzenele.gatesc
Cuprins
  1. Ce ingrediente îți trebuie pentru acest chec cu banane și cocos
  2. Cum prepari pas cu pas desertul care a cucerit TikTok-ul

Desertul cu banane și cocos care a cucerit TikTok-ul merită încercat și la tine acasă. Se prepară rapid, fără complicații, și este perfect lângă o cafea sau un ceai. Când ai poftă de ceva dulce, simplu și sigur delicios, acest chec este alegerea ideală. Combinația de banane coapte, unt și cocos oferă un gust bogat, iar textura pufoasă te cucerește de la prima felie.

Ce ingrediente îți trebuie pentru acest chec cu banane și cocos

Pentru acest desert simplu ai nevoie de câteva ingrediente la îndemână, în cantități bine echilibrate. Vei folosi 150 g făină, 110 g unt, 460 g banane foarte coapte, 50 g zahăr brun și 5 g praf de copt.

La aceste ingrediente adaugi 100 g nucă de cocos, din care oprești 2 linguri pentru decor. Completezi cu încă o lingură de zahăr brun pentru topping. Aceasta va crea o crustă ușor crocantă și plină de aromă.

Cum prepari pas cu pas desertul care a cucerit TikTok-ul

Începe prin a zdrobi bine bananele până devin o pastă fină, apoi adaugă ouăle, untul topit, zahărul brun și nuca de cocos. Încorporează făina amestecată cu praful de copt și omogenizează totul până obții un aluat cremos.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată și presară deasupra fulgi de cocos și puțin zahăr brun pentru o crustă ușor crocantă. Coace la 180°C timp de aproximativ 35–40 de minute.

Rezultatul este un chec moale, aromat și plin de gust, care se pregătește rapid și dispare și mai repede din farfurii. Fie că îl servești cald sau rece, simplu sau lângă o cafea ori un ceai, e genul de desert care cucerește imediat. Nu întâmplător a devenit viral pe TikTok, unde mulți l-au lăudat pentru cât este de gustos.

