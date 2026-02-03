B1 Inregistrari!
Secretul unui desert simplu, ieftin și incredibil de gustos. Descoperă cum se face prăjitura Ștefan Bănică, pas cu pas

Ana Beatrice
03 feb. 2026, 15:45
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce avem nevoie pentru a pregăti prăjitura
  2. Cum se prepară pas cu pas desertul

Prăjitura Ștefan Bănică te surprinde cu un gust bogat de ciocolată și o textură care te face să mai vrei o felie. Este alegerea perfectă atunci când ai poftă de ceva dulce, rapid și plin de savoare. Ciocolata, vedeta acestui desert, aduce acel plus de energie și răsfăț care transformă fiecare mușcătură într-un moment de plăcere.

De ce avem nevoie pentru a pregăti prăjitura

Această prăjitură are darul de a cuceri pe oricine, chiar și pe cei care nu sunt mari fani ai deserturilor. Combinația dintre ciocolata fină, biscuiții crocanți și fructele de pădure creează un echilibru perfect între dulce și cremos.

Pentru prepararea acestui desert avem nevoie de 200 g biscuiți fragezi cu unt, 100 g unt cremos și 1 lingură de miere, care oferă un plus delicat de aromă. Adăugăm 100 g ciocolată amăruie și 100 g ciocolată cu lapte pentru un gust intens și perfect echilibrat. La final, completăm cu 1 linguriță de esență de vanilie, 2 linguri de zahăr farin și 200 g frișcă fină, care leagă armonios întreaga compoziție.

Pentru decor folosim puțin zahăr farin, 3 linguri de frișcă și 200 g afine proaspete. Acestea oferă desertului un contrast plăcut de gusturi și o notă ușor răcoritoare, care completează perfect aroma intensă de ciocolată.

Cum se prepară pas cu pas desertul

Începe prin a pune biscuiții într-o pungă rezistentă și sfărâmă-i foarte bine cu ajutorul unui sucitor, până obții o textură fină. Separat, într-un bol, adaugă untul și mierea, apoi topește-le câteva minute la microunde, până devin lichide și omogene. Toarnă acest amestec peste biscuiții mărunțiți și amestecă energic cu o lingură sau o furculiță, până când totul este bine încorporat. Transferă compoziția într-o tavă cu fund detașabil și întinde-o uniform atât pe bază, cât și pe pereți. Apoi las-o la rece, cât timp pregătești crema.

Rupe ciocolata în bucăți, pune-o într-un bol și topește-o la microunde timp de 2–3 minute, după care adaugă zahărul farin și esența de vanilie. Bate frișca până devine fermă, apoi încorporeaz-o treptat în ciocolata topită, obținând o cremă fină și aerată. Toarnă crema peste stratul de biscuiți, nivelează frumos și dă prăjitura la frigider pentru aproximativ două ore.

La final, scoate prăjitura din formă și așaz-o pe un platou. Decoreaz-o cu frișcă și afine, apoi presară deasupra puțin zahăr farin pentru un aspect elegant și apetisant. Taie în opt porții și servește desertul rece, eventual alături de fructe de pădure, notează click.ro.

