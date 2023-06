Dezamăgire pentru turiști! Festivalul Sighișoara Medievală nu va avea loc anul acesta: „Majoritatea din Consiliul Local nu a votat pentru acest eveniment”

Se pare că în acest an Festivalului Sighișoara Medievală, eveniment programat să se desfășoare în perioada 28-30 iulie, nu va mai avea loc.

Anunțul a fost făcut marți de Primăria municipiului, printr-un comunicat de presă, notează .

Festivalul Medieval din Sighișoara nu va avea loc anul acesta

„Pentru prima dată, Festivalul Medieval de la Sighișoara nu se poate organiza pentru că majoritatea consilierilor locali nu a votat pentru acest eveniment. În fapt, tot calendarul manifestărilor cultural – artistice, sociale și educative care urmau să fie organizate, anul acesta, de Municipiul Sighișoara au fost respinse la vot, deși au fost bugetate.

Proiectul de hotărâre referitor la evenimentele din Sighișoara a fost de patru ori pe ordinea de zi a Consiliului Local Sighișoara și tot de atâtea ori nu a întrunit numărul de voturi necesare. Este o situație nemaiîntâlnită, până acum, în municipiul Sighișoara”, se arată în comunicat.

Consilierii liberali nu au aprobat aprobat Calendarul Evenimentelor

„Festivalul Sighișoara Medievală nu este al meu sau al vreunui partid, ci al tuturor sighișorenilor și chiar al turiștilor care veneau, an de an, la Sighișoara. Să respingi un astfel de proiect nu are justificare, din punctul meu de vedere, decât dacă nu îți dorești lucruri bune pentru comunitatea din care faci parte.

S-a pus în discuție că ar trebuie ca domnii consilieri locali să aibă mai multe informații legate de modul de organizare al festivalului, în condițiile în care, dacă se aproba Calendarul Evenimentelor, urma un Regulament strict pentru Festivalul Medieval, care stătea în consultare publică 30 de zile lucrătoare, conform legii și apoi urma să fie dezbătut și aprobat tot în Consiliul Local, deci informațiile și decizia erau tot la ei. Chiar nu înțeleg pe cine ajută faptul că anul acesta nu vom avea evenimente în Sighișoara”, a transmis primarul Municipiului Sighişoara, Iulian Sirbu.