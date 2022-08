Dezamagirea unei romance după prima vacanță în Bulgaria: „De banii ăștia am stat în Tenerife două săptămâni numai în vile cu piscină și vedere spre mare”

Mulți români au renunțat anul acesta la vacanțele de pe litoralul românesc și au plecat în Bulgaria, Grecia sau Turcia, pentru servicii mai bune, la preșuri mai mici. Dar cu toate acestea, un concediu în afara țării nu este întotdeauna lipsit de .

O turistă româncă a povestit pe un grup de Facebook despre experiența neplăcută a unei vacanțe cu familia în Bulgaria.

Dezamăgirea cruntă a unor români după vacanța în Bulgaria

„Aș vrea să împărtășesc experiență recentă la Reina del Mar, care înțeleg că e pomul lăudat. Eu nu auzisem de hotelul ăsta până acum, nu mersesem niciodată în Bulgaria până acum, decât în trecere sau câteva ore. Nu mersesem nici la all inclusive, deoarece nu e genul meu de vacanță. Cu toate acestea, am vrut să le fac cadou alor mei o vacanță cu noi (cu mine și cu copiii mei), iar soțul meu era plecat.

Am zis să nu mergem cu avionul sau prea departe și am vrut să avem totul “la botul calulul” cum se zice, să nu se streseze nimeni cu gătitul, condusul colo colo, etc. pentru o vila “laguna”, 3 adulți și 2 copii de 5 ani, pentru 5 nopți. Nu aș mai repeta experiența și nu înțeleg de ce este acest hotel în halul asta de recomandat. Dacă așa e la 5 stele, sunt curioasă cum este la 4 sau 3.

Hotelul de când ajungi pare neterminat, zac gunoaie pe laterale, pe la ieșirile de serviciu; parcarea este full numai de mașini din România și te învârti ca descreieratul să găsești un loc, până vine un nene și te dirijează să parchezi blocând alte mașini.

Vila e drăguță, se vede că totul e nou și voit mai pe premium (bateriile negre Grohe, etc) dar pute groaznic a canalizare; am spus chestia asta la recepție, ne-au trimis femeile de serviciu care au lipit un odorizant în fanta de la AC și s-au cărat; evident că nu a rezolvat problema și, deși am mai mers la recepție de vreo 3 ori pentru asta, ni s-a zis că nu se poate face nimic și că vine de la gârla de lângă hotel (pe care am văzut-o și noi, era aproape radioactivă de mizerabilă ce era)”, a scris românca.

Mâncarea este de cantină

„Nu au mers cartelele de acces (deși le-au schimbat și verificat sistemul electric de o mie de ori); ni s-a dat o cheie la 3 adulți și a trebuit să fugim unul după altul (unul era la bar, altul la piscină, altul la plajă cu copiii, ca să întrăm în vila); am cerut mai multe chei, ni s-a spus că e contra procedurii.

Din cauza lipsei cartelelor, , nici de la mini bar timp de câteva zile, deoarece cum am spus mai sus, nu era decât o cheie și fiind la noi, nu puteau intră decât dacă îi așteptăm în camera să le deschidem”.

În era digitală, trebuia să stai la coadă în lobby să te înscrii în catastifele unui nene țâfnos pentru a face rezervare la celelalte restaurante din resort. Noi am făcut a doua zi, deoarece am ajuns târziu în prima zi și nu am prins intervalul orar. Ce să vezi, a doua zi, nu mai era niciun loc liber în niciunul din restaurante (în afară celui principal, de bufet suedez).

Nenea ne-a mai și certat că “suntem prea mulți români la hotel și de aia”. Ne-a făcut un “favor” pentru ultima seară o rezervare de o oră la restaurantul de fructe de mare. Cum am spus mai sus, am mâncat doar la restaurantul principal. Mâncarea este de cantină, într-adevăr multe feluri, dar niciunul nu a avut vreun gust deosebit, vreun condiment, sau ceva special. Multe prăjeli, salam și brânză doar sortimente locale, nimic care să justifice acest preț imens.

Berea și vinul doar de două feluri (locală sau Stela Artois, vin local sau italian, nici unul nefiind vinuri bune), nu aveau decât Cappy (nu suc proaspăt) pentru copii, nu aveau posibilitatea de a cere omletă sau ouă făcute cum vrei tu; toată mâncarea era rece, deoarece era făcută din timp și pusă sub o lampa ce trebuia să o mențină caldă. Au fost aceleași feluri mereu, în afară de o singură seară când au avut câteva sortimente de sushi și tăiței.

Restaurantul de fructe de mare a fost o glumă bună. Este tot tip bufet și era aceeași mâncare că în restaurantul principal, doar că mai aveau 2 feluri de creveți, niște peste pane, calamar prăjit și midii. Din nou, toate fără gust – a fost păcat de acei creveți uriași că erau gățiți fără usturoi, busuioc, ghimbir, etc. cum e de așteptat la fructe de mare (obișnuiesc să gătesc mult, știu ce zic).

Am aflat deci și de ce nu mai erau locuri. și cine venea la 7 stătea până la 10, mergeau și-și umpleau farfuriile de o mie de ori, luau și în cameră. Dacă făceau rezervarea doar de o oră sau o oră jumate, aveau mai multă rotație, dar așa…

Umblă prin resort un nene cu un megafon și cu un coleg îmbrăcat din diferite personaje de desene animate. Când copilul te trăgea de mânecă să facă poză cu individul, sărea și nenea cu megafonul și îți urla că nu ai voie să faci poză tu, doar el și după aia poți să o ridici de la panou a doua zi. Nu am întrebat dacă contra cost sau nu, pentru că l-am evitat – mi-a speriat copiii urlând la ei în megafon să nu atingă animalul. Mi s-a părut din categoria “porumbelul cald” și de prost gust toată chestia.

Lumina pe terasă și balcon se închidea la 10 seara

În fiecare seară la 10:30 se închidea automat iluminatul de pe terasă sau balcon și nu puteai să o reaprinzi; deci dacă stăteai și tu să citești o carte după ce ai pus copiii la somn, țeapă, stăteai în beznă de la 10:30 că așa voiau ei.

Acest aspect m-a enervat groaznic deoarece nu există nicio lampă sau priză afară să poți continuă lectura.

În fiecare seară se auzea o lălăială îngrozitoare de la 8:30 la 10:30 de zici că era stagiunea Neptun 1995; la 8:30 aveau cică disco pentru copii, dar nu știu cine le-a zis lor că 8:30-9:00 este o oră potrivită pentru copii. Ai mei la 8 sunt în pat și în orice caz ; i-am ținut într-o seară treji până mai târziu că altfel nu scăpăm de gura lor, dar nu a meritat (din punctul meu de vedere).

La final, când am făcut checkout le-am spus despre miros și lipsa curățeniei pt câteva zile și mi-au zis că nu am avut noi noroc, că e o problemă știută la câteva vile, dar celelalte vile nu au problema asta, de parcă pe mine mă încălzea ce fac alte vile.

Cel de la recepție mi-a zis ”să-i ofer ceva” ca el să spună da sau nu (adică să îi propun ceva discount ca el să spună dacă poate face sau nu). Poftim? Eu să-ți ofer? Păi tu trebuie să-mi oferi…dar nu mi-a oferit nimic, decât promisiunea că se că remedia pentru alții care vin în viitor.

În concluzie, nu știu de ce este recomandat acest hotel, mie mi-a părut rău de alegerea făcută, de banii ăștia am stat în mai în Tenerife două săptămâni numai în vile cu piscină și vedere spre mare, iar mâncarea și serviciile au fost într-adevăr excepționale (și în prețul asta au intrat și 4 bilete de avion și mașină închiriată). Am zis să împărtășesc experienta noastră, că poate nu-și mai iau și alții țeapă”, a mai scris românca