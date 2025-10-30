B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dezbatere în parlamentul britanic pe breșele de securitate din sistemul românesc de implementare a cărților electronice de identitate. MAI acuză o dezinformare

Dezbatere în parlamentul britanic pe breșele de securitate din sistemul românesc de implementare a cărților electronice de identitate. MAI acuză o dezinformare

Adrian Teampău
30 oct. 2025, 15:54
Dezbatere în parlamentul britanic pe breșele de securitate din sistemul românesc de implementare a cărților electronice de identitate. MAI acuză o dezinformare
Sursa Foto: carteadeidentitate.gov.ro
Cuprins
  1. Cartea electronică de identitate subiect de dezbatere la Londra
  2. Reacția Ministerului de Interne de la București
  3. Comunicatul MAI referitor la cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate românească a făcut subiectul unei dezbateri în Parlamentul de la Londra. Un parlamentari conservator a acuzat breșele de securitate din sistemul românesc care gestionează datele personale ale românilor.

Cartea electronică de identitate subiect de dezbatere la Londra

Discuția din Parlamentul de la Londra a fost generată de intenția autorităților britanice de a introduce cartea de identitate cu cip electronic. Un parlamentar conservator, Daniel Davis a susținut că sistemul care centralizează datele personale ale românilor ar fi vulnerabil la atacuri cibernetice. Declarațiile sale, făcute în Marea Britanie sunt de natură să stârnească îngrijorare la București.

„Tehnologia a fost deja în străinătate. A fost deja în România și este foarte posibil ca un malware să fie deja în interiorul ei”, a spus parlamentarul britanic conservator, Daniel Davis.

Davis a plusat, spunând că tehnologia românească ar fi fost implementată de contractori neautorizați pe o rețea de computere nesigure. Mai mult, a spus că experții britanici în securitate cibernetică ar fi spart acest sistem în câteva minute. El a afirmat că experții britanici ar fi putut instala programe malware fără ca cineva să-și dea seama de acest lucru.

„Încă din 2022, echipa responsabilă de securitatea cibernetică și-a exprimat îngrijorarea că sistemul este dezvoltat pe stații de lucru nesigure, de către contractori din România care nu aveau autorizație de securitate. Când au testat sistemul pentru a vedea cât de sigur este, aceștia l-au spart cu ușurință. Puteau instala programe malware și nici măcar nu au fost detectați de persoanele care rulau sistemul” – a declarat David Davis în Camera Comunelor, conform Gândul.

Reacția Ministerului de Interne de la București

Ministerul Afacerilor Interne a transmis un comunicat de presă în care a dezmințit afirmațiile făcute de parlamentarul britanic referitor la cartea electronică de identitate. Oficialii de la București au respins afirmațiile conform cărora sistemul informatic ar avea vulnerabilități de securitate. În toate etapele dezvoltării sistemului au fost implementate măsuri de securitate cibernetică, arată MAI.

„Ministerul Afacerilor Interne respinge ferm afirmațiile vehiculate recent în spațiul public potrivit cărora sistemul informatic care gestionează noile cărți electronice de identitate ar fi avut anumite vulnerabilități de securitate. Aceste informații sunt neadevărate, lipsite de fundament tehnic și nu corespund realității privind infrastructura de securitate a sistemelor operate de MAI”, se arată în comunicat.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că toate componentele sunt certificate și auditate periodic de instituții din domeniul securității cibernetice. În acest sens, sunt aplicate normele și standardele naționale și europene. Sistemul respectă Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și toate standardele de securitate cibernetică impuse la nivel european, susține MAI.

„Datele cetățenilor români sunt stocate și procesate exclusiv pe teritoriul României, în infrastructuri guvernamentale securizate, fără acces ale unor terți neautorizați. Întreg procesul de realizare a cardurilor aferente CEI și de personalizare a acestora se realizează integral pe teritoriul României și sub controlul autorităților naționale”, mai precizează comunicatul.

Comunicatul MAI referitor la cartea electronică de identitate

Oficialii de la București acuză o dezinformare menită să stârnească îndoieli cu privire la siguranța documentelor de identitate. Comunicatul Ministerului Afacerilor Interne pe tema vulnerabilităților de securitate din sistemul de gestionare a cărților electronice de identitate:

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind presupuse vulnerabilități ale sistemului românesc de gestionare a cărților electronice de identitate, facem următoarele precizări:

Ministerul Afacerilor Interne respinge ferm afirmațiile vehiculate recent în spațiul public potrivit cărora sistemul informatic care gestionează noile cărți electronice de identitate ar fi avut anumite vulnerabilități de securitate. Aceste informații sunt neadevărate, lipsite de fundament tehnic și nu corespund realității privind infrastructura de securitate a sistemelor operate de MAI.

Toate componentele sunt certificate și auditate periodic de către instituții competente în domeniul securității cibernetice, în conformitate cu legislația națională și standardele europene aplicabile. Dezvoltarea capacității de emitere a CEI s-a realizat cu respectarea principiului security by design.

În toate etapele dezvoltării sau testării sistemului au fost implementate permanent măsuri de securitate cibernetică, astfel încât datele personale ale cetățenilor sunt în siguranță. Sistemul respectă pe deplin Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și toate standardele de securitate cibernetică impuse la nivel european.

Datele cetățenilor români sunt stocate și procesate exclusiv pe teritoriul României, în infrastructuri guvernamentale securizate, fără acces ale unor terți neautorizați. Întreg procesul de realizare a cardurilor aferente CEI și de personalizare a acestora se realizează integral pe teritoriul României și sub controlul autorităților naționale.

MAI reafirmă angajamentul său față de transparență și informarea corectă a publicului.

Ministerul Afacerilor Interne solicită tuturor celor care preiau astfel de informații să verifice acuratețea lor înainte de difuzare, pentru a evita propagarea unor afirmații false care pot afecta încrederea cetățenilor într-un proiect național esențial pentru modernizarea serviciilor publice.

Solicitarea noastră este fundamentată pe faptul că Informațiile false transmise în spațiul public sunt rezultatul interpretării eronate și malițioase ale unor declarații făcute în Marea Britanie care nu au legătură cu proiectul Cărții Electronice de Identitate din România”.

Tags:
Citește și...
Nadia Comăneci este omagiată la Onești! Ce a spus legenda gimnasticii când a văzut muralul uriaș din orașul natal (FOTO)
Eveniment
Nadia Comăneci este omagiată la Onești! Ce a spus legenda gimnasticii când a văzut muralul uriaș din orașul natal (FOTO)
Newsweek/ Numerologie: Cum afli care este numărul tău norocos? Calculul matematic dezvăluit de specialiști
Eveniment
Newsweek/ Numerologie: Cum afli care este numărul tău norocos? Calculul matematic dezvăluit de specialiști
Andrei Găluț, solistul formației Goodbye To Gravity, prima apariție publică după 10 ani de la tragedia din Colectiv. Cum arată acum și ce proiect a lansat (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Andrei Găluț, solistul formației Goodbye To Gravity, prima apariție publică după 10 ani de la tragedia din Colectiv. Cum arată acum și ce proiect a lansat (FOTO, VIDEO)
Jandarmeria denunță un fake-news de pe rețelele sociale. Reacție la o postările cu titlul „Jandarmii lovesc femei gravide”
Eveniment
Jandarmeria denunță un fake-news de pe rețelele sociale. Reacție la o postările cu titlul „Jandarmii lovesc femei gravide”
De ce băuturile calde te ajută să învingi frigul, îmbunătățesc sănătatea și reduc stresul. Află de la experți!
Eveniment
De ce băuturile calde te ajută să învingi frigul, îmbunătățesc sănătatea și reduc stresul. Află de la experți!
Cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a resimțit
Eveniment
Cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul și în ce orașe s-a resimțit
Călin Georgescu se încurcă în cuvinte. A vrut să critice statul, dar a ieșit o comicărie (VIDEO)
Eveniment
Călin Georgescu se încurcă în cuvinte. A vrut să critice statul, dar a ieșit o comicărie (VIDEO)
Băuturi calde în sezonul rece. Adevăruri și mituri despre efectele lor
Eveniment
Băuturi calde în sezonul rece. Adevăruri și mituri despre efectele lor
Masca cu avocado redă fermitatea pielii. Un remediu natural care înlocuiește tratamentele costisitoare
Eveniment
Masca cu avocado redă fermitatea pielii. Un remediu natural care înlocuiește tratamentele costisitoare
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România. Se teme de mâna rușilor? Ce știe mercenarul lui Georgescu
Eveniment
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România. Se teme de mâna rușilor? Ce știe mercenarul lui Georgescu
Ultima oră
16:41 - Analiza lui Cristian Tudor Popescu, după învestirea Oanei Gheorghiu: „Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca cu disperare s-o agațe cu ceva”
16:36 - Nadia Comăneci este omagiată la Onești! Ce a spus legenda gimnasticii când a văzut muralul uriaș din orașul natal (FOTO)
15:54 - Newsweek/ Numerologie: Cum afli care este numărul tău norocos? Calculul matematic dezvăluit de specialiști
15:42 - Patronii din turism îl desființează pe Radu Miruță: Pe vremuri, proștii erau deștepți
15:21 - Andrei Găluț, solistul formației Goodbye To Gravity, prima apariție publică după 10 ani de la tragedia din Colectiv. Cum arată acum și ce proiect a lansat (FOTO, VIDEO)
15:18 - Jandarmeria denunță un fake-news de pe rețelele sociale. Reacție la o postările cu titlul „Jandarmii lovesc femei gravide”
15:05 - Război deschis în Coaliție. Bolojan nu merge să dea explicații în Parlament. PSD l-a chemat la Ora Guvernului (VIDEO)
14:58 - De ce băuturile calde te ajută să învingi frigul, îmbunătățesc sănătatea și reduc stresul. Află de la experți!
14:56 - Platforma Polymarket, interzisă în România de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc: „Activitate de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control”
14:49 - Ciocnire între susținătorii lui Călin Georgescu și Jandarmerie. Un bărbat agresiv a fost ridicat de autorități. Jandarmeria a aplicat amenzi de 7.500 de lei. UPDATE