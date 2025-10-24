Carte electronică de identitate sau buletinul clasic? Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a transmis că cetățenii români au acum posibilitatea de a opta între cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS).

Potrivit documentului semnat de chestorul Cătălin Giulescu, directorul DGEP, toate condițiile tehnice pentru eliberarea noilor acte sunt deja îndeplinite.

„Conform prevederilor art. 16 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că au fost realizate condițiile tehnice pentru eliberarea noilor acte de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, cetățenii români au posibilitatea să opteze pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate sau a unei cărți de identitate simple”, a transmis MAI, potrivit .

În ce condiții se mai eliberează buletinul vechi, model 1997, dacă nu dorești carte electronică de identitate

Reprezentanții DGEP au explicat și singurele situații în care se mai emit acte de identitate model 1997, respectiv vechiul .

Acesta se mai eliberează doar:

pentru persoanele netransportabile la sediul serviciului de evidență a persoanelor;

pentru pacienții internați sau aflați în centre de îngrijire care nu se pot deplasa;

pentru deținuții care nu pot fi transportați din motive de securitate;

pentru minorii de 14 ani care locuiesc temporar în străinătate și solicită primul act de identitate;

pentru românii din diaspora ale căror acte au expirat, prin împuterniciți cu procură specială.

Se pregătește eliberarea cărților electronice și în străinătate. Ce trebuie să știe românii din diaspora

Șeful DGEP, chestorul Cătălin Giulescu, a adăugat că MAI și Ministerul Afacerilor Externe lucrează la implementarea soluțiilor tehnice care să permită eliberarea cărților electronice de identitate prin intermediul ambasadelor și consulatelor României.

„Menționăm faptul că, în prezent, la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor și Ministerului Afacerilor Externe se desfășoară activități specifice pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare, astfel încât cartea electronică de identitate să se poată elibera prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României acreditate în străinătate”, a mai transmis DGEP.