„Doamne, hai că nu suntem pierduți!”. O ambulanță blocată în zăpadă a fost împinsă de un grup de petrecăreți. Tinerii au mers 2 kilometri prin viscol pentru a ajunge la autospecială (VIDEO, FOTO)

Un echipaj medical de pe a rămas blocat în noaptea, în localitatea Ghergheleu, comuna vasluiană Codăeşti, în timp ce se deplasa spre domiciliul unei femei care se simțea rău. Ambulanța a reușit până la urmă să ajungă la aceasta, după ce au intervenit niște tineri care se aflau la o petrecere. Ei au mers prin viscol circa doi kilometri pentru a ajunge la autospeciala blocată.

Echipaj medical blocat din cauza viscolului, ajutat de mai mulți petrecăreți

Salvarea a fost solicitată în cazul unei femei de 37 de ani care suferise un atac de panică, numai că a rămas blocată la circa un kilometru distanţă de satul Ghergheleu, informează

Echipajul medical a anunțat femeia că întârzie, moment în care aceasta a cerut ajutorul unor tineri care se aflau la o petrecere în zonă. Ei au mers prin viscol aproximativ doi kilometri până au ajuns la ambulanța blocată.

„Viață de ambulanta… Dar cand o mana de tineri de isprava sar in ajutor si cand vezi cata dăruire si implicare parca iti vine sa zici Doamne hai ca nu suntem pierduți. Iata ca si generația noua poate, poate pt ca au primit educație de la părinți. Am cunoscut o mana de tineri frumosi, de un bun simț rar întâlnit la Gherghelu, com Codaesti. Bravo băieți, va mulțumim!!!! #pacienta este bine”, a scris, pe Facebook, asistenta medicală Roxana Radu.