Doi oameni au murit, după ce un avion s-a prăbușit la Arad

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, 9 august, în curtea unei fabrici din municipiul Arad. Două persoane și-au pierdut viața.
Aparatul de zbor, un avion de mici dimensiuni, a căzut în curtea unei fabrici de la Calea Aurel Vlaicu.
La faţa locului au fost trimise forţe de la Detaşamentul de Pompieri Arad şi echipaje SMURD. Este vorba de fosta fabrică Astra Vagoane din Arad, conform Adevărul.
Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 11:30, iar reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Arad au transmis că intervin cu patru echipaje medicale în curtea fabricii, la un „accident aviatic”.
La fața locului intervin echipaje ale Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. Au fost trimise și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad.
Echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean au confirmat, din păcate, decesul a două persoane.
Cele două victime decedate sunt doi bărbați, de 45 și 47 de ani. Nu este cunoscută identitatea acestora și nici circumstanțele în care s-a produs tragedia.
ISU Arad a transmis că zona a fost securizată pentru a preveni riscurile de incendiu și explozie.