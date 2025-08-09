Doi oameni au murit, după ce un avion s-a prăbușit la Arad

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, 9 august, în curtea unei fabrici din municipiul . Două persoane și-au pierdut viața.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Aparatul de zbor, un avion de mici dimensiuni, a căzut în curtea unei fabrici de la Calea Aurel Vlaicu.

La faţa locului au fost trimise forţe de la Detaşamentul de Pompieri Arad şi echipaje SMURD. Este vorba de fosta fabrică Astra Vagoane din Arad, conform .

Când a fost dată alarma

Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 11:30, iar reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Arad au transmis că intervin cu patru echipaje medicale în curtea fabricii, la un „ aviatic”.

La fața locului intervin echipaje ale Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. Au fost trimise și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Arad.

Echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean au confirmat, din păcate, decesul a două persoane.

Cine sunt victimele

Cele două victime decedate sunt doi bărbați, de 45 și 47 de ani. Nu este cunoscută identitatea acestora și nici circumstanțele în care s-a produs tragedia.

ISU Arad a transmis că zona a fost securizată pentru a preveni riscurile de incendiu și explozie.