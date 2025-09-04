Doi adolescenţi de 15 ani vor petrece 30 de zile după gratii, asta după ce au sechestrat și bătut alți doi băieți. Lista infracțiunilor nu se termină aici. Tinerii au considerat că și-au încheiat „treaba” abia după ce le-au furat telefoanele celor două victime.

Cuprins:

Când și unde a avut loc incidentul violent Ce susțin cei doi tineri arestați

Când și unde a avut loc incidentul violent

Incidentul violent a avut loc în noaptea dintre 1 și 2 septembrie, într-o locuinţă din oraşul Motru, judeţul Gorj. Potrivit polițiștilor, totul a început când doi adolescenţi cu vârste de 15 ani, din localităţile Motru şi Văgiuleşti, au hotărât să se întâlnească cu alți patru tineri, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, acasă la unul dintre aceştia, în Motru. Acolo, cei doi adolescenți au fost sechestraţi, bătuți și li s-au luat mobile.

Ce susțin cei doi tineri arestați

În urma incidentelor violente care au avut loc în Motru, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal şi tâlhărie calificat. Toți cei patru tineri care au luat parte la suferința celor doi adolescenți sunt cercetați în cadrul dosarului, potrivit .

De asemenea, autoritățile au decis reținerea pentru 24 de ore a doi dintre agresori, ambii în vârstă de 15 ani, unul din Motru şi celălalt din Drobeta Turnu Severin. Ulterior, judecătorul de drepturi si libertăţi din cadrul Judecătoriei Motru a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Cei doi tineri acuzaţi de tâlhărie şi lipsire de susţin că nu şi-au dat seama nici de gravitatea faptelor, nici de consecinţele pe care acțiunile lor le-ar putea avea.