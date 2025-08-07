B1 Inregistrari!
Ministrul Educației: „Universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii"

Ministrul Educației: „Universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii”

Elena Boruz
07 aug. 2025, 11:26
Ministrul Educației: „Universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii”
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook

Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că universitățile ar trebui să își păstreze libertatea de a oferi burse studenților, din venituri proprii, acolo unde este cazul. 

Acesta consideră că indiferent dacă studenții fac parte din învățământul la buget sau la taxă, ar trebui să primească sprijin, dacă bugetul permite acest lucru.

Ce a transmis Ministerul Educației și Cercetării

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației și Cercetării, Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuțiile organizate de asociațiile studențești reprezentative pentru a căuta împreună modalități de susținere a studenților în contextul crizei fiscal-bugetare și că va susține inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situație, imediat ce situația fiscal-bugetară a țării o va permite.

„Ministrul Daniel David a punctat că, în pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, a insistat ca – în reglementările normative sectoriale – universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii, acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului. În condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului”, se arată într-un comunicat, remis joi presei.

Principalele organizații studențești din țară, și anume Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) și Uniunea Studenților din România (USR) și Ministerul Educației și Cercetării au organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru.

