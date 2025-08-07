Ministrul Educației: „Universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii”

Ministrul Educației, , a afirmat că universitățile ar trebui să își păstreze libertatea de a oferi burse studenților, din venituri proprii, acolo unde este cazul.

Acesta consideră că indiferent dacă studenții fac parte din învățământul la buget sau la taxă, ar trebui să primească sprijin, dacă bugetul permite acest lucru.

Ce a transmis Ministerul Educației și Cercetării

Potrivit unui comunicat emis de , Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuțiile organizate de asociațiile studențești reprezentative pentru a căuta împreună modalități de susținere a studenților în contextul crizei fiscal-bugetare și că va susține inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situație, imediat ce situația fiscal-bugetară a țării o va permite.