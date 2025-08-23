B1 Inregistrari!
Politică » Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere

Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere

23 aug. 2025, 10:09
Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Ministrul Alexandru Rogobete a făcut o postare pe pagina sa oficială de Facebook despre noile schimbări ce vor avea loc în procesul de numire a persoanelor din funcțiile de conducere, din spitale. Acesta este de părere că performanța, profesionalismul și grija pentru pacienți ar trebui să fie principalele criterii de selecție, iar că practicile de până acum sunt inadmisibile.

Cuprins:

  1. Ce va trebui să facă o persoană care își dorește o funcție de conducere într-un spital
  2. Ce spune Rogobete despre actualele concursuri pentru ocuparea posturile de conducere
  3. Ce va conta cel mai mult în alegerea unui șef de secție

Ce va trebui să facă o persoană care își dorește o funcție de conducere într-un spital

Ministrul Sănătății este de părere că, dincolo de echipamentele performante și clădirile moderne, într-un spital primează din punct de vedere al importanței calitatea serviciilor medicale, care provine și din buna organizare a unei secții.

De altfel, Alexandru Rogobete își dorește ca fiecare candidat pentru postul de șef să susțină un examen, bazat pe un plan real de dezvoltare e secției medicale și a echipei care activează în cadrul ei. În plus, oamenii de la conducere vor fi evaluați periodic, iar indicatorii de performanță – monitorizați.

„Un spital este sănătos atunci când secțiile lui funcționează corect. Dincolo de clădiri moderne și echipamente de ultimă generație, esența calității medicale stă în organizarea fiecărei secții, în modul în care echipa este coordonată și în respectul arătat pacienților.

Prin această modificare legislativă, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual. În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”,  a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Ce spune Rogobete despre actualele concursuri pentru ocuparea posturile de conducere

Alexandru Rogobete susține că ocuparea funcțiilor de conducere din spitale nu se mai poate întâmpla ca până acum, pe baza competențelor universitare, ci va avea loc pe baza unor concursuri reale, unde criteriile de performanță vor prima ca grad de importanță.

„Calitatea universitară nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Recunoaștem acest adevăr și schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcțiilor de conducere.

Eliminăm concursurile formale, unde se «recitau» două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuă. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoința pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua așa și că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora”, a continuat mesajul ministrul Sănătății.

Ce va conta cel mai mult în alegerea unui șef de secție

În încheierea mesajului său, ministrul Sănătății a subliniat încă o dată calitățile pe care trebuie să le aibă o persoană care își dorește să ocupe o poziție de conducere într-un spital: spirit de lider, profesionalism, responsabilitate și nu în ultimul rând, indicatorii de performanță să arate clar că își merită poziția.

„Conducerea unei secții nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă și încǎ una mare.

Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare.

Mesajul meu este ferm: șefii de secție nu mai pot rămâne în funcții din inerție. Ei trebuie să fie lideri activi, profesioniști și responsabili.

Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secții mai eficiente și, în final, pacienți mai bine tratați”, a încheiat postarea Alexandru Rogobete.

