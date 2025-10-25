B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Două cutremure în România, sâmbătă dimineața. S-au produs în mai puțin de o oră

Două cutremure în România, sâmbătă dimineața. S-au produs în mai puțin de o oră

Selen Osmanoglu
25 oct. 2025, 08:50
Două cutremure în România, sâmbătă dimineața. S-au produs în mai puțin de o oră
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ce magnitudine au avut
  2. Ce faci în caz de cutremur

Două cutremure s-au produs, sâmbătă dimineața, 25 octombrie, în zona seismică Vrancea. Acestea au avut loc în mai puțin de o oră. Iată ce s-a întâmplat!

Ce magnitudine au avut

În zona seismică Vrancea au avut loc, în această dimineaţă, sâmbătă, două cutremure. Seismele s-au produs în mai puțin de o oră și au avut magnitudine 4,2, conform site-ului Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Primul cutremur a avut loc la ora 04:19, în apropierea următoarelor oraşe: 43km V de Focsani, 57km N de Buzau, 70km E de Sfantu-Gheorghe, 79km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti.

Al doilea cutremur a fost la ora 05:11, în apropierea următoarelor oraşe: 37km V de Focsani, 59km N de Buzau, 74km E de Sfantu-Gheorghe, 85km E de Brasov, 96km NE de Ploiesti, 97km SV de Barlad.

Ambele s-au produs la o adâncime de aproximativ 130 de km, conform sursei citate.

Ce faci în caz de cutremur

În caz de cutremur, cel mai important este să rămâi calm și să acționezi rapid. Dacă ești în interior, nu fugi afară! Așază-te sub o masă solidă, sub o grindă sau lângă un perete de rezistență, departe de ferestre, oglinzi, dulapuri sau obiecte care pot cădea. Protejează-ți capul și gâtul cu brațele. Nu folosi liftul și nu aprinde focul căci pot exista scurgeri de gaze.

Dacă te prinde cutremurul afară, îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi sau cabluri electrice. Caută un loc deschis și stai acolo până se opresc mișcările.

Dacă ești în mașină, trage pe dreapta, departe de poduri și clădiri, și așteaptă în vehicul până se termină seismul.

După cutremur, verifică dacă ești rănit și acordă ajutor celor din jur, dacă poți. Nu folosi telefonul decât pentru urgențe și ascultă instrucțiunile autorităților la radio sau online. Evită clădirile avariate, pentru că pot avea replici. Calmul, dar și atenția pot salva vieți!

Tags:
Citește și...
Sorin Grindeanu, de Ziua Armatei Române: „Armata are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”
Eveniment
Sorin Grindeanu, de Ziua Armatei Române: „Armata are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”
MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe
Eveniment
MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe
România, performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori. Elevii au obținut 10 medalii
Eveniment
România, performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori. Elevii au obținut 10 medalii
Ciocolata românească cucereşte străinii. Exporturi în creştere şi reţete inovatoare care fac România remarcată în lumea deserturilor fine
Eveniment
Ciocolata românească cucereşte străinii. Exporturi în creştere şi reţete inovatoare care fac România remarcată în lumea deserturilor fine
Viața la bloc. Locatarii trebuie să plătească pentru căldura din coloanele care traversează apartamentele
Eveniment
Viața la bloc. Locatarii trebuie să plătească pentru căldura din coloanele care traversează apartamentele
Salariul surprinzător al administratorului de bloc. Cât se plătește în România pentru un imobil cu 10-20 de apartamente
Eveniment
Salariul surprinzător al administratorului de bloc. Cât se plătește în România pentru un imobil cu 10-20 de apartamente
De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
Eveniment
De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
Eveniment
Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
Eveniment
Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Eveniment
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Ultima oră
11:10 - Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic
10:20 - Sorin Grindeanu, de Ziua Armatei Române: „Armata are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”
10:00 - Trimisul lui Putin a ajuns în SUA pentru „discuții oficiale”. Iată despre ce este vorba
09:10 - Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
08:29 - Rogobete, despre Direcțiile de Sănătate Publică: „S-a pierdut total controlul administrativ și legislativ asupra acestora”/„ Trebuie regândită legislația și modul lor de funcționare”
01:18 - Pericolul de a fi păcălit de AI este mai mare ca oricând. Care sunt cele mai eficiente trei tactici pentru detectarea imaginilor create artificial
00:06 - Nicușor Dan anunță dezvăluiri despre serviciile secrete. Șeful statului a cerut informații despre gestionarea alegerilor prezidențiale anulate
23:57 - MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe
23:57 - Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”
23:50 - Nicușor Dan, despre salariul minim. Șeful statului atrage atenția asupra eventualelor riscuri