Două cutremure s-au produs, sâmbătă dimineața, 25 octombrie, în zona seismică . Acestea au avut loc în mai puțin de o oră. Iată ce s-a întâmplat!

Ce magnitudine au avut

În zona seismică Vrancea au avut loc, în această dimineaţă, sâmbătă, două cutremure. Seismele s-au produs în mai puțin de o oră și au avut magnitudine 4,2, conform site-ului Institutului Național pentru Fizica Pământului ( ).

Primul cutremur a avut loc la ora 04:19, în apropierea următoarelor oraşe: 43km V de Focsani, 57km N de Buzau, 70km E de Sfantu-Gheorghe, 79km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti.

Al doilea cutremur a fost la ora 05:11, în apropierea următoarelor oraşe: 37km V de Focsani, 59km N de Buzau, 74km E de Sfantu-Gheorghe, 85km E de Brasov, 96km NE de Ploiesti, 97km SV de Barlad.

Ambele s-au produs la o adâncime de aproximativ 130 de km, conform sursei citate.

Ce faci în caz de cutremur

În caz de cutremur, cel mai important este să rămâi calm și să acționezi rapid. Dacă ești în interior, nu fugi afară! Așază-te sub o masă solidă, sub o grindă sau lângă un perete de rezistență, departe de ferestre, oglinzi, dulapuri sau obiecte care pot cădea. Protejează-ți capul și gâtul cu brațele. Nu folosi liftul și nu aprinde focul căci pot exista scurgeri de gaze.

Dacă te prinde cutremurul afară, îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi sau cabluri electrice. Caută un loc deschis și stai acolo până se opresc mișcările.

Dacă ești în mașină, trage pe dreapta, departe de poduri și clădiri, și așteaptă în vehicul până se termină seismul.

După cutremur, verifică dacă ești rănit și acordă ajutor celor din jur, dacă poți. Nu folosi telefonul decât pentru urgențe și ascultă instrucțiunile autorităților la radio sau online. Evită clădirile avariate, pentru că pot avea replici. Calmul, dar și atenția pot salva vieți!