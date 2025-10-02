Dulceața de ardei iute este o delicatesă, foarte mult apreciată de gurmanzi, care dă savoare oricărei fripturi. Gospodinele o pregătesc toamna și o scot la mesele festive, în special în perioada .

Dulceața de ardei iute, o delicatesă foarte apreciată

O care îmbină dulceața zahărului cu intensitatea și iuțeala ardeiului iute. Așa este definită dulceața de ardei iute, un preparat care trebuie să-și găsească locul în cămara oricărei gospodine. Foarte apreciată, această dulceață are o varietate largă de întrebuințări, putând însoți o mulțime de preparate culinare.

Dulceața poate fi savurată la aperitiv, însoțită de brânzeturi, dar și ca sos pentru sandwich-uri și hamburgeri. De asemenea, poate fi folosită ca sos pentru pizza, aceasta căpătând o notă picantă, dar și dulceagă în același timp. Se combină foarte bine și cu preparatele din bucătăria asiatică, dar și cu chipsuri de porumb – tortilla.

Merge, cel mai bine, o pot spune toți cei care au încercat-o, ca glazură pentru , de porc sau de pui, pregătită la grătar. De asemenea, dă o savoare deosebită coastelor de porc la grătar sau la cuptor, după preferințe, conform .

Ingredientele necesare preparatului

Pentru a pregăti dulceața de ardei iute, rețeta propune câteva ingrediente:

500 g ardei iuți roșii, bine copți

250 g ardei kapia, pentru echilibru de gust și culoare

500 g zahăr

200 ml oțet din vin roșu sau alb

200 ml apă

un praf de sare

Cum se prepară dulceața de ardei iute

În primul rând, logic, de altfel, ardeii trebuie curățați de semințe și cotoare. La dulceața de ardei iute se pune doar pulpa și, în funcție de preferințe câteva semințe, pentru iuțeală, dar fără a exagera. Acestea din urmă vor da un gust mai intens preparatului. Al doilea pas este de a mărunți ardeii, de preferat într-un robot de bucătărie. Se poate și manual, dar atunci trebuie să vă luați măsuri de precauție când lucrați cu ardeii iuți.

Pasul următor este să puneți la fiert, într-o cratiță adâncă, apa, zahărul și oțetul. Acestea se lasă să scadă până se obține un sirop ușor legat peste care se adaugă ardeii tocați. Totul se lasă la fiert, la foc mic, pentru aproximativ 40–50 de minute.

În momentul în care amestecul se încheagă, luați câteva picături din dulceață și puneți pe o farfurioară rece. Dacă picăturile rămân ferme, preparatul este gata și poate fi luată de pe foc.

Se pune în borcane sterilizate, iar după ce se răcește se adăpostește în cămară, într-un loc răcoros și întunecos.