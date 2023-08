După peste 120 de ani de la dispariție, acest animal s-a întors în România: „În această primăvară am avut primii pui născuți în libertate”

La mai bine de 120 de ani de la dispariția lor, castorii au revenit în județul Argeș. Aceștia au fost reintroduși în urmă cu câțiva ani în albiile râurilor Olt, Mureș și Ialomița, dar chiar și așa populația lor este încă redusă.

Se pare că aceste animale au dispărut din țara noastră la sfârșitul secolului al XIX-lea. În acea perioadă, erau extrem de vânate pentru blană, carne, dar și pentru glandele care conțin mosc, care erau folosite în industria parfumurilor.

Castorii s-au întors în România

La câțiva ani de la dispariția acestei specii, Institutul de Cercetări Silvice de la Brașov a luat decizia de a reintroduce castorii în România în perioada 1998-2003, iar acum programul este continuat de Fundația Conservation Carpathia, care a început reintroducerea acestei specii în Argeș, pe partea de sud-est a Munților Făgăraș.

„În România, după anii ’90, Institutul de Cercetări Silvice de la Brașov a făcut un studiu și a ajuns la concluzia că este oportună reintroducerea castorilor. Au fost aduși din Germania, din Bavaria, 184 de castori, între 1998 și 2003. Acești 184 de castori au fost relocați în bazinul a trei mari râuri din România – Olt, Mureș și Ialomița. La ultima raportare oficială, în 2019, aveam 2.500 de indivizi.

Fundația Carpathia a continuat procesul de reintroducere a castorilor. Ideea proiectului este de a captura 70 de castori de pe partea de nord a Munților Făgăraș și alți 20, până la cifra de 90, să fie aduși de pe râul Elba, din nordul Germaniei sau Olanda, fiindcă provin dintr-o populație diferită genetic și noi încercăm să aducem o împrospătare din punct de vedere genetic la nivelul României”, a transmis Liviu Ungureanu, specialist la Fundația Conservation Carpathia, notează .

Așadar, proiectul Fundației Conservation Carpathia a început în toamna anului 2021, cu relocarea unei perechi de castori, și a continuat în 2022 și 2023, până acum fiind relocați 35 de castori.

„Plecând de la partea de capturare, te duci înainte de a-i captura, găsești locurile în care sunt, urmărești să vezi câți castori sunt, la ce ore ies, care sunt traseele pe care merg, care sunt cele mai bune locuri pentru a instala capcanele, câți indivizi sunt acolo cu tot cu pui, pentru că ideea este de a reloca toată familia. Nu este etic să lăsăm un membru al familiei acolo, și facem eforturi destul de mari să relocăm întreaga familie. Am avut și o situație când am prins unul, nu am reușit să-l prindem și pe celălalt, iar după 3 zile i-am dat drumul, că nu am putut să-i prindem perechea și nu era în regulă să distrugem o familie.

Apoi avem o perioadă de carantinare, îi ducem într-un loc cu bazin de apă și mâncare, dar fără să interacționăm prea mult cu ei, ca să nu-i obișnuim cu omul, apoi mergem să-i eliberăm în locul ales și îi monitorizăm. Înainte de a-i elibera le facem un baraj și un mic adăpost, așa cum presupunem noi că și-ar face ei. Am avut plăcut plăcuta surpriză să vedem că acolo unde am construit un baraj și un adăpost, cel puțin în primele două nopți au stat în lacul respectiv și chiar în adăpostul nostru, ceea ce ne-a bucurat. Apoi au plecat, dar au revenit și au continuat ei barajul respectiv făcut de noi, să-l adapteze în funcție de nevoile lor”, a mai explicat biologul.

Programul a avut succes, în această primăvară apărând și primii pui

„Se descurcă foarte bine, suntem fericiți fiindcă în această primăvară am avut primii pui născuți în libertate, sunt 3 pui foarte drăgălași, sperăm că o să avem imagini cu pui de la alte două adăposturi. Noi nu intervenim, doar îi monitorizăm. Ne deplasăm la fața locului, o dată pe săptămână cel puțin, la fiecare grup în parte și vedem noile semne, ce au mai tăiat, dacă au construit baraje noi, dacă au făcut alt adăpost, dacă au plecat. Îi mai monitorizăm și prin radiotelimetrie. O parte dintre castori au colare, ca să putem culege date”, a explicat Liviu Ungureanu.

Potrivit biologului, castorii au fost reintroduși în țara noastră pentru creșterea biodiversității.

„Noi spunem despre castor că este o specie umbrelă. În momentul în care avem castori într-un habitat, acolo vom întâlni mult mai multe specii decât în mod normal, peisajul se modifică pentru mulți ani. În momentul în care o familie de castori se înstalează într-un loc, ei crează niște baraje.

În spatele acelor baraje se formează mici acumulări de apă care atrag mai multe specii, de la păsări de apă, insecte, rozătoare mici, mustelide – nevăstuică, hermelină, vidră – dar și specii mai mari, de exemplu cerbul, fiindcă lacurile respective devin locuri de adăpare. Apar și noi specii de plante și arbori.

Noi vrem să creăm un parc național în Munții Făgăraș, iar castorii reprezintă o specie oportună pentru ideea de biodiversitate. Pentru un turist care vine și în jurul unui lac vede tritoni, broscuțe, specii de fluturi, libelule, păsări de apă, vidre, este un plus. Practic în jurul unui iaz făcut de castori poți să ții o lecție de zoologie liniștit”, a spus Liviu Ungureanu.