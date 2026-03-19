Echinocțiul de primăvară 2026 are loc mai devreme. Când începe primăvara anul acesta

Iulia Petcu
19 mart. 2026, 21:48
Cuprins
  1. De ce nu mai începe primăvara pe 21 martie
  2. Ce reprezintă echinocțiul din punct de vedere astronomic
  3. De ce se schimbă data echinocțiului de la un an la altul

Echinocțiul de primăvară din 2026 marchează începutul oficial al noului sezon, însă data exactă diferă de ceea ce mulți au învățat în școală. Fenomenul astronomic are loc pe 20 martie, nu pe 21, cum este adesea perceput.

De ce nu mai începe primăvara pe 21 martie

Deși tradițional se consideră că primăvara începe pe 21 martie, calculele astronomice arată că echinocțiul are loc pe 20 martie încă din 2012. Această situație va continua pentru mai multe decenii, iar schimbările sunt determinate de particularitățile mișcării Pământului.

În 2026, momentul exact al echinocțiului a fost stabilit pentru vineri, 20 martie, la ora 15:45:57, conform calculelor realizate de specialiști. Această precizie evidențiază diferența dintre calendarul convențional și realitatea astronomică.

Mai mult, specialiștii estimează că, începând cu anul 2048, echinocțiul de primăvară va avea loc chiar pe 19 martie. Revenirea la data de 21 martie nu se va produce decât peste multe decenii, abia în anul 2102.

Ce reprezintă echinocțiul din punct de vedere astronomic

Echinocțiul este momentul în care durata zilei devine egală cu cea a nopții, fenomen care are loc de două ori pe an. Denumirea provine din termeni latini care sugerează exact această egalitate între lumină și întuneric, relatează stiripesurse.ro.

Din punct de vedere astronomic, evenimentul marchează poziționarea Soarelui la intersecția dintre planul orbitei Pământului și ecuatorul ceresc. Acest punct semnalează trecerea de la iarnă la primăvară în emisfera nordică.

În același timp, în emisfera sudică, echinocțiul de primăvară coincide cu începutul toamnei, ilustrând echilibrul global al fenomenului. Astfel, schimbarea anotimpurilor este sincronizată la nivel planetar, dar percepută diferit în funcție de emisferă.

De ce se schimbă data echinocțiului de la un an la altul

Explicația principală ține de durata reală a unui an astronomic, care nu este exact de 365 de zile, ci aproximativ 365,242 de zile. Această diferență aparent minoră produce o deplasare anuală a momentelor astronomice.

În fiecare an, echinocțiile și solstițiile se mută cu aproximativ șase ore mai târziu, iar anii bisecți corectează doar parțial acest decalaj acumulat. Din acest motiv, datele calendaristice nu coincid perfect cu mișcările reale ale Pământului.

