Elena Chiriac dă cărțile pe față. Dezvăluiri despre relaţia dificilă cu Marian Drăgulescu: “Acum îmi pare rău”! Ce s-a întâmplat în Republica Dominicană

Elena Chiriac (20 de ani) a făcut în premieră dezvăluiri despre experiența de la ”Survivor România„ 2022, după ce a fost la un pas să câștige marea finală.

Elena Chiriac, despre relația cu Marian Drăgulescu în timpul ”Survivor România„

Aceasta a fost învinsă de Alex Delea în finală, și nu a reușit să pună mâna pe marele premiu de 100.000 de euro. După ce a revenit în România, Elena Chiriac a vorbit și despre relația pe care a avut-o în timpul competiției cu Marian Drăgulescu.

Elena Chiriac a spus că îi pare rău că a jignit în competiție, însă susține că a făcut ce a simțit.

”Marian tăia cocos, mai mult ca oricine, facea boluri din cocos. Au fost niște momente în care au fost niște tensiuni în echipă, eu îl apreciez pe Marian Drăgulescu pentru ce a făcut în gimnastică. Însă ce am spus despre el în concurs a fost ce am simțit despre el ca om. Acum îmi pare rău că am jignit”, a spus Elena Chiriac în emisiunea „La Măruță”.

Elena Chiriac a pierdut a doua finală într-o emisiune de la Pro TV. Aceasta a participat, în trecut, și în cadrul show-ului „Ferma vedetelor”, unde reușise să ajungă în finală, alături de Augustin Viziru.

Elena Chiriac, învinsă în marea finală

Elena Chiriac este multiplă campioană națională la Taekwondo, prezentatoare și model, iar în prezent studiază actoria la un colegiu din Londra.

Elena a fost învinsă în finală de rivalul său Alex Delea, Ea a avut parte de susținerea lumii pe parcursul concursului, dar au fost și persoane care nu și-au dorit câștigul acesteia. După întoarcerea din Republica Dominicană, tânăra mărturisește că se confruntă cu probleme de acomodare.

S-a obișnuit să supraviețuiască în condiții grele, a dormit pe unde a apucat și a avut puțină mâncare la dispoziție, iar întoarcerea la confortul de acasă .