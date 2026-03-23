Elevii cu CES vor primi masă în locul alocației după votul din Senat. Cum se schimbă sistemul de sprijin alimentar

Elevii cu CES vor primi masă în locul alocației după votul din Senat. Cum se schimbă sistemul de sprijin alimentar

Iulia Petcu
23 mart. 2026, 21:04
Cuprins
  1. Ce prevede noul proiect adoptat de Senat
  2. De ce s-a renunțat la alocația în bani
  3. Cum va fi acordată efectiv hrana elevilor

Senatul a aprobat o modificare legislativă care schimbă modul în care este acordată alocația de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Noua măsură pune accent pe asigurarea directă a alimentației, în locul transferului de bani către familie.

Ce prevede noul proiect adoptat de Senat

Proiectul de lege stabilește că elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) nu vor mai primi în mod direct alocația zilnică de hrană, ci vor beneficia de suport alimentar. Acesta poate consta într-o masă caldă sau, în anumite situații, într-un pachet alimentar adaptat condițiilor existente în unitatea de învățământ.

Măsura a fost adoptată cu o majoritate decisivă, respectiv 97 de voturi favorabile și o singură abținere. Inițiatorii susțin că această schimbare este necesară pentru a garanta utilizarea corectă a fondurilor destinate alimentației copiilor.

De ce s-a renunțat la alocația în bani

Argumentul principal invocat de inițiatori pentru renunțarea la alocația monetară este legat de modul în care erau folosite sumele acordate anterior. Potrivit acestora, „în practică, sumele acordate cu titlu de alocaţie zilnică de hrană nu sunt utilizate întotdeauna în scopul exclusiv al asigurării hranei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”.

În acest context, transformarea banilor într-un sprijin alimentar concret este văzută ca o soluție eficientă pentru protejarea interesului copilului. Oficialii consideră că astfel se va asigura „utilizarea fondurilor în interesul direct at copilului” și „accesul acestuia la cel puţin o masă sănătoasă pe zi”.

Cum va fi acordată efectiv hrana elevilor

Conform noilor prevederi, unitățile de învățământ vor avea responsabilitatea de a furniza mesele, în funcție de infrastructura disponibilă. Acolo unde există cantină, copiii vor primi o masă caldă preparată la nivelul școlii, scrie stiripesurse.ro.

În unitățile fără cantină, hrana va fi asigurată prin servicii de catering, iar în lipsa acestor opțiuni va fi oferit un pachet alimentar. Sistemul este conceput pentru a acoperi toate situațiile posibile din rețeaua educațională.

În cazul în care elevul beneficiază de masă caldă, instituția poate reține contravaloarea acesteia din alocație, proporțional cu zilele de prezență. Eventualele sume rămase vor fi virate reprezentantului legal al copilului.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care are rol decizional. Până atunci, măsura rămâne în procedură legislativă, urmând să fie analizată în detaliu.

