Acasa » Eveniment » „Mi-era rușine”. Povestea românului care a dat Bacalaureatul la 40 de ani. Cu ce medie a luat examenul

Traian Avarvarei
20 aug. 2025, 08:49
Sursa foto: Captură video - Digi24

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, stabilit în Sibiu, a dat Bacalaureatul acum, la sesiunea din august, și l-a luat cu cea mai mare notă. „Mi-era rușine, pur și simplu, când mă duceam să mă angajez”, a spus Robert. El vrea de acum să se înscrie la facultate.

Cuprins

  • Povestea lui Robert, care a dat BAC-ul la 40 de ani
  • Câți candidați au luat Bacalaureatul la a doua sesiune

Povestea lui Robert, care a dat BAC-ul la 40 de ani

Robert Constantin a plecat la muncă în străinătate când avea 24 de ani. A lucrat agricultură, în Italia, apoi s-a mutat în Anglia. Acolo nu i se cerea diploma de BAC, numai că l-a lovit dorul de casă și s-a întors în România. Aici nu reușea niciunde să se angajeze pe un salariu mai bun fără diploma de Bacalaureat.

„Chiar am avut nevoie de diplomă în România. M-am lovit de refuzuri și mi-era rușine, pur și simplu, când mă duceam să mă angajez să le zic că nu am absolut nicio diplomă, nimic”, a spus Robert, pentru Digi24.

El a plecat apoi o vreme cu soția în Elveția și s-a întors din nou în țară, luna trecută: „De atunci am început eu să învăț destul de mult, intens, chiar 8 ore pe zi”.

Acum, la 40 de ani, Robert a dat BAC-ul și l-a trecut cu cea mai mare notă de la această sesiune – 9,26: „A fost puțin greu la limba română. La istorie mi-a fost destul de ușor, că sunt pasionat de istorie, iar geografia… am colindat destul de mult în Europa și mi-a fost ușor să o înțeleg”.

El îi îndeamnă pe tineri să învețe și să ia școala în serios: „Nu există „Nu pot!”, există doar „Nu vreau!”. Școala nu este doar ca să te duci și să te întorci, școala te poate defini ca om, la final.

Câți candidați au luat Bacalaureatul la a doua sesiune

Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat e de 28,4%. Mai exact, 7.306 de candidaţi au promovat examenul, potrivit datelor publicate înaintea contestaţiilor.

Rezultatele finale, după contestații, vor fi publicate pe 26 august.

