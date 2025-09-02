B1 Inregistrari!
Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro

Adrian Teampău
02 sept. 2025, 15:28
Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
Foto: Pixabay

O femeie a fost păcălită să trimită o sumă de ordinul miilor de euro unui bărbat care pretindea că este astronaut și că se află pe o navă spațială. Poliția a caracterizat povestea drept o nouă escrocherie sentimentală.

Cuprins:

  • Cum a fost păcălită femeia de falsul astronaut
  • Escrocii iau la țintă persoanele în vârstă

Cum a fost păcălită femeia de falsul astronaut

Victima, de pe insula Hokkaido, din nordul Japoniei, l-a cunoscut pe escroc pe rețelele de socializare, după cum a relatat un ofițer de poliție local. Acesta a descris cazul drept o „escrocherie romantică”. Potrivit autorităților, escrocul și-a îndemnat victima să-i trimită bani pentru a-și cumpăra oxigen. Astfel,  a reușit să obțină de la ea suma de un milion de yeni, aproximativ 6.700 de dolari.

Femeia locuiește singură și a fost abordată de escroc care a reușit să o convingă să-i trimită banii, conform Hokkaido Broadcasting, citând surse de investigație. Cei doi au avut un schimb de mesaje, iar escrocul i-a spus într-o zi, femeii, că se află pe o navă spațială care a fost atacată și că are nevoie de oxigen.

„Dacă o persoană pe care ați întâlnit-o pe rețelele de socializare v-a cerut vreodată bani, vă rugăm să fiți suspicioși de posibilitatea unei escrocherii și să raportați poliția”, a spus oficialul.

Escrocheria a ținut pentru că Japonia are o populație îmbătânită, iar persoanele în vârstă cad frecvent pradă diferitelor forme de fraudă organizată. Astfel, mulți bătrâni sunt păcăliți de indivizi care se pretind membri ai familiei aflați în dificultate, conform ziare.com.

Escrocii iau la țintă persoanele în vârstă

Numeroae persoane, femei și bărbați au fost înșelate de escroci online, care foloseau nume unor celebrități. Escrocii inițiau discuții cu aceștia și, ușor ușor, legau o relație cu acestea și le convingeau să le trimită diferite sume. Un caz recent este al unei femei din Franța care a trimis unui astfel de escroc 830.000 de euro. Anne, o decoratoare de interioare de 53 de ani, a fost convinsă că are o relație romantică cu actorul Brad Pitt.

Ea a fost contactată de o persoană care pretindea că este Jane Etta Pitt, mama actorului, iar apoi a început să discute cu cineva care se prezenta drept Brad Pitt. Astfel a primit poezii, cântece de dragoste și chiar o cerere în căsătorie.

Când victima a început să aibă dubii că discută cu „Brad Pitt”, pentru că contactul era doar prin rețelele de socializare, fără video live, escrocii au folosit inteligența artificială pentru a crea videoclipuri deepfake. Ei au reușit să creeze personaje false, inclusiv presupuși membri ai familiei și parteneri de afaceri ai actorului.

Falsul Brad Pitt a convins-o pe femeie că avea conturile înghețate din cauza divorțului cu Angelina Jolie. Ulterior, după ce a pierdut banii, devastată, Anne a încercat să se sinucidă de trei ori și a fost internată într-o clinică specializată în depresii severe.

