Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut

O pensionară din a rămas fără 1 milion de yeni, echivalentul a 5.773 de euro, după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online. El pretindea că este un aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu.

Ce s-a întâmplat

„Înșelătorie sentimentală”

Femeia l-a cunoscut în luna iulie, pe reţelele de socializare, pe așa-zisul astronaut, conform

Escrocul i-a spus într-o zi femeii că se afla „în prezent în spaţiu la bordul unui vehicul spaţial”, dar că era „atacat şi avea nevoie de oxigen”, a povestit un reprezentant al Poliţiei locale.

Bărbatul a convins-o pe femeie să îi trimită bani pentru a îl ajuta să cumpere oxigen. Femeia l-a crezut. Ea mărturisește că se îndrăgostise de el.

Polițistul japonez califică acest caz drept „o înşelătorie sentimentală”. Femeia locuieşte singură şi s-ar fi îndrăgostit de escroc, prin intermediul discuțiilor purtate în mediul online.

Cazul din Japonia nu este singurul de acest fel. În ianuarie 2025, în Franţa, o femeie, pe nume Anne, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a mărturisit că a fost păcălită de un așa-zis „Brad Pitt”.

Ea i-a plătit suma de 830.000 de euro escrocului care utiliza selfie-uri false şi documente de identitate falsificate, pe care le-a realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale.