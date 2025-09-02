B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut

Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut

Selen Osmanoglu
02 sept. 2025, 14:57
Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
Sursa foto: Shutterstock

O pensionară din Japonia a rămas fără 1 milion de yeni, echivalentul a 5.773 de euro, după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online. El pretindea că este un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „Înșelătorie sentimentală”

Ce s-a întâmplat

Femeia l-a cunoscut în luna iulie, pe reţelele de socializare, pe așa-zisul astronaut, conform Știrile ProTv.

Escrocul i-a spus într-o zi femeii că se afla „în prezent în spaţiu la bordul unui vehicul spaţial”, dar că era „atacat şi avea nevoie de oxigen”, a povestit un reprezentant al Poliţiei locale.

Bărbatul a convins-o pe femeie să îi trimită bani pentru a îl ajuta să cumpere oxigen. Femeia l-a crezut. Ea mărturisește că se îndrăgostise de el.

„Înșelătorie sentimentală”

Polițistul japonez califică acest caz drept „o înşelătorie sentimentală”. Femeia locuieşte singură şi s-ar fi îndrăgostit de escroc, prin intermediul discuțiilor purtate în mediul online.

Cazul din Japonia nu este singurul de acest fel. În ianuarie 2025, în Franţa, o femeie, pe nume Anne, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a mărturisit că a fost păcălită de un așa-zis „Brad Pitt”.

Ea i-a plătit suma de 830.000 de euro escrocului care utiliza selfie-uri false şi documente de identitate falsificate, pe care le-a realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Externe
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Externe
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”
Externe
Donald Trump anunță că știe adevărul despre vaccinurile anti-Covid: „Vreau să le arate acum și să clarifice această mizerie”
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Externe
Tragedie în Sudan. Peste 1.000 de persoane au murit într-o alunecare de teren
Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică
Externe
Acuzații de corupție în guvernul Spaniei. Premierul Pedro Sanchez acuză judecătorii de implicare politică
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Externe
Belgia va recunoaște statul Palestina la ONU
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Externe
Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba
Externe
Prețul amețitor pentru o noapte într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Dubai i-a șocat pe turiști. Despre ce este vorba
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Externe
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Externe
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Ultima oră
15:28 - Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
15:21 - Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
15:14 - Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:50 - Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
14:47 - Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
14:44 - Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
14:29 - Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
14:27 - Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
14:22 - Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată