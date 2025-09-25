B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Evenimente în Ilfov în weekendul 26-28 septembrie: Cros și cinema în aer liber. Unde vor avea loc, mai exact

Evenimente în Ilfov în weekendul 26-28 septembrie: Cros și cinema în aer liber. Unde vor avea loc, mai exact

Ana Maria
25 sept. 2025, 18:18
Evenimente în Ilfov în weekendul 26-28 septembrie: Cros și cinema în aer liber. Unde vor avea loc, mai exact
Sursa foto: Facebook / @Consiliul Judetean Ilfov

Ultimul weekend din luna septembrie aduce energie, mișcare și distracție în județul Ilfov. Autoritățile locale au pregătit două activități care îmbină sportul, filmul și timpul petrecut împreună: Crosul Ilfovului – ediția a IV-a și un program de cinema în aer liber la Berceni.

Unde are loc Crosul Ilfovului și cine poate participa

Vineri, 26 septembrie 2025, de la ora 10:00, Complexul Sportiv Național „Nicolae Navasart” din Snagov devine punctul de întâlnire al pasionaților de alergare. Crosul Ilfovului, ajuns la a patra ediție, propune un traseu de 5,5 km, accesibil atât pentru amatori, cât și pentru sportivii mai experimentați.

Evenimentul este organizat în cadrul Săptămânii Europene a Sportului – #BeActive și are ca obiectiv promovarea mișcării, a unui stil de viață sănătos și a solidarității în comunitate.

Ce filme vor fi proiectate la cinema în aer liber, în Berceni

Sâmbătă, 27 septembrie, și duminică, 28 septembrie, terenul de sport al Școlii nr. 1 din Berceni (B-dul 1 Mai nr. 264) se transformă într-o sală de cinema sub cerul liber. Proiecțiile încep la ora 18:30 și sunt dedicate atât copiilor, cât și adulților.

  • Inside Out 2 – sâmbătă, un film ideal pentru copii și familii, plin de emoție și umor.
  • The Marvels (2024) – duminică, un blockbuster adresat adolescenților și adulților pasionați de supereroi.

Ce anunț a făcut Consiliul Județean Ilfov

„𝗖𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲𝘁̦𝗶 𝗶̂𝗻 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱?

𝗩𝗮̆ 𝗳𝗮𝗰𝗲𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗽𝘂𝗻𝗲𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝘂𝗹 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲.

  • Crosul Ilfovului – Ediția a IV-a
  • Complexul Sportiv Național „Nicolae Navasart”, Snagov

Vineri, 26 septembrie 2025 | 10:00

  • Un traseu de 5,5 km, organizat în cadrul Săptămânii Europene a Sportului – #BeActive, menit să promoveze mișcarea, sănătatea și solidaritatea comunității.
  • Cinema în aer liber la Berceni

Terenul de sport al Școlii nr. 1 (B-dul 1 Mai nr. 264)

Sâmbătă, 27 septembrie & Duminică, 28 septembrie | 18:30

  • Inside Out 2 – pentru copii și familii (sâmbătă)
  • The Marvels (2024) – pentru adolescenți și adulți (duminică)

Sport, film și comunitate – trei zile pline de energie și ocazii de a fi împreună, aici, în Ilfov”, este postarea publicată pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Ilfov.

