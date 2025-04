Fermier din Arad afectat de înghețul din aprilie: „Am pierdut între 4.000 și 5.000 de euro”

Un fermier din Cermei, județul Arad, a fost lovit de un val de frig neașteptat în mijlocul lunii aprilie, care i-a distrus aproape întreaga recoltă de , transmite . Costel Vișan, care a investit între 4.000 și 5.000 de euro în acest an în sa, își calculează acum pierderile și se confruntă cu un sistem de asigurări care nu-i oferă nicio protecție. Fermierul, care cultivă căpșuni pe 6.000 m.p., spune că de cinci ani nu a avut un an favorabil, din cauza condițiilor meteo imprevizibile.

Plantația de căpșuni distrusă de înghețul târziu

„Pe o rază de 20-30 km sunt singurul care cultivă căpșuni. Am făcut și cerere la primărie, să vină să facă evaluare, dar mi s-a spus și de la MADR că pot doar să scap de impozit la Finanțe. Mai sunt oameni cu rapiță, mai sunt oameni cu pomi. Eu cel puțin 4.000 – 5.000 euro am investit pe suprafața aceasta. Numai acum, cu foliile, pentru că am avut folie anti-îngheț pusă, am avut folia de mulcire”, a declarat Costel Vișan, referindu-se la pierderile suferite în urma înghețului care a lovit plantațiile sale.

Problemele fermierilor din România cu asigurările pentru culturi expuse riscurilor naturale

Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale fermierului este faptul că nu poate să-și asigure culturile împotriva riscurilor naturale, iar firmele de asigurări refuză să încheie polițe pentru culturile expuse riscurilor, cum sunt căpșunile. „Eu am vrut să-mi asigur culturile, eu nu mă las, că am casa asigurată, tot, dar nu vor să-mi asigure culturile. Firmele de asigurări nu vor să asigure din cauză că sunt culturi care sunt expuse riscului. Aș fi fost dispus să plătesc chiar dublu”, a declarat fermierul, arătând cum companiile de asigurări refuză să-l sprijine în fața dezastrelor naturale.

Plantele de căpșuni, afectate de înghețul târziu din aprilie

În acest context, fermierul se confruntă cu pagube mari. „Plantația mea ar fi trebuit să se coacă la începutul lunii mai. Vindeam în piețe. Eu ieșeam prin 5 mai cu ei, dar nu mai ies, n-am cu ce. Mai sunt ici și colo flori, poate în 20 mai să fie, dar nici 15-20% nu cred că mai e”, adaugă Vișan, subliniind impactul înghețului asupra recoltei sale.

O afacere riscantă pentru fermierii din România

Anul trecut, fermierul s-a confruntat cu pagube similare, din cauza grindinei care a lovit plantele tocmai când acestea erau pregătite pentru recoltare. „Anul trecut nimic, anul ăsta nimic, acum cinci ani nimic, acum patru ani nimic, eu într-un singur an, în cinci ani de zile, am avut și eu un beneficiu, în jur de 6.000 euro, de la o investiție de 4.000”, remarcă fermierul, care se întreabă dacă nu ar fi mai bine să-și părăsească fermă și să plece în străinătate.