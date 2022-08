Florin Salam, reacție din spital la știrea falsă că ar fi murit: „Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea. Le spun că sunt bine” / „Luați în serios problema asta cu Covid-ul” (VIDEO)

Celebrul manelist Florin Salam a revenit sâmbătă seara cu un mesaj pentru familia sa, dar și pentru publicul larg în care dezminte informația publicata de stirileprotv.ro, potrivit căreia ar fi murit. Interpretul a transmis chiar din spital un video publicat pe Facebook în care spune că este în afara oricărui pericol după ce a fost tratat mai multe zile de COVID.

Florin Salam, reacție la știrea falsă

„Fac acest filmuleț în primul rând pentru familia mea, pentru tot ce înseamnă neamurile mele din provincie pentru că nu am neamuri doar la noi în București, cu zvonurile care circulă prin presă, în știri, în televiziuni….nici nu știu cum să vă spun. Este foarte important, știți foarte bine că am fost în situația pe care am avut-o dar cei din presă, îmi cer scuze că nu vreau să se supere pe mine, dar formulează mult, mult peste situația prezentă”.

Florin Salam i-a îndemnat pe români să nu ia în derâdere pandemia de COVID-19, dar i-a asigurat pe cunoscuți că este în afara oricărui pericol și că în două-trei zile va fi externat:

„Toată familia mea este în alertă, pentru că nu știu de sănătatea mea. Vreau să anunț și toți colegii și multă lume să luați în serios problema asta cu Covid-ul.

Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea, mă refer la copiii mei și la familia mea. Le spun că sunt bine, în 2-3 zile pot să ajung și acasă. Puteam și astăzi să ajung acasă dar mi-au spus să mai stau puțin ca să ies în formă.

Ceea ce urlă pe la televizoare….nu se poate așa ceva, oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva?”.

Știrea falsă publicată de PRO TV

Inițial, manelistul Florin Salam pe pagina de Facebook, că ar fi murit, după ce Pro TV a anunțat că ar fi decedat la 42 de ani din cauza consumului de droguri.

”Dragilor. Voi fi scurt și la obiect. Nu. Nu am murit. Iar din păcate această informație reprezintă o palmă dură asupra credibilității presei din România. Ne vom revedea curand la concerte. Va doresc sănătate tuturor Rușine Pro TV”, se arată în postarea lui Florin Salam.

Ce a scris anunțat site-ul știrileprotv.ro sâmbătă seara în jurul orei 20.30, fără să citeze nici o sursă.

”Interpretul de manele Florin Salam a murit, sâmbătă, la vârsta de 42 de ani.

Conform surselor Știrilor Pro TV, Florin Salam a decedat din cauza consumului de droguri.

În urmă cu două zile, presa tabloidă a anunțat că interpretul de manele a fost internat de urgență în spital, în stare gravă, din cauza Covid-19.

Florin Salam a lăsat în urmă o soție și cinci copii. Trei dintre aceștia, două fetițe, Rania și Jacqueline și un băiețel, Simon Ştefan, sunt din mariajul cu Roxana Dobre.

De asemenea, manelistul mai avea doi copii și din prima căsătorie, pe Betty și Daniel Stoian. Florin Salam era și bunic.”