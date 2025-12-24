B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Fostul ministru Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel București i-a respins contestația

Fostul ministru Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel București i-a respins contestația

Adrian Teampău
24 dec. 2025, 18:23
Fostul ministru Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel București i-a respins contestația
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
  1. Răzvan Cuc petrece sărbătorile în arest
  2. Procurorii i-au monitorizat pe cei implicați
  3. Asociatul lui Răzvan Cuc, abonat la contractele cu statul

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, rămâne în arest preventiv pentru următoarea perioadă. Curtea de Apel București a respins contestația formulată de acesta.

Răzvan Cuc petrece sărbătorile în arest

Fostul ministru al Transporturilor este anchetat de procurorii anticorupție pentru că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei. Răzvan Cuc a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie judecătorească din 17 decembrie. Măsura a fost menținută, instanța Curții de Apel București, a cărei decizie este definitivă.

Judecătorii au respins contestațiile formulate de Răzvan Cuc și de afaceristul Cătălin Daniel Bușe, asociatul său de afaceri, care este anchetat pentru că ar fi oferit mita respectivă.

Conform DNA, fostul ministru ar fi intermediat un aranjament între directorul Registrului Auto Român (RAR), Mihai Alecu, și omul de afaceri Cătălin Bușe. Directorul RAR a fost denunțător în acest caz.

Procurorii i-au monitorizat pe cei implicați

Procurorii DNA au documentat cazul și i-au monitorizat pe cei trei implicați. Astfel, acuzațiile au fost documentate în baza a trei întâlniri dintre Răzvan Cuc și Mihai Alecu. Acestea s-au desfășurat în perioada septembrie – noiembrie. Fostul ministru i-ar fi dat asigurări directorului RAR, că va primi un comision de 6% din valoarea unui contract încheiat între instituția pe care o conduce și firma lui Cătălin Bușe.

Conform calculelor făcute de procurorii anticorupție, valoarea mitei propuse depășește un milion de lei. În schimbul acestor bani, Mihai Alecu trebuia să faciliteze reînoirea unui acord-cadru între RAR și firma Euro Quip International, cu o valoare totală de 23 de milioane de lei. Contractul vizează servicii de întreținere și reparații pentru echipamente de diagnosticare de tip VLT.

În acest sens, directorul RAR trebuia să desemneze  „preferențial” membrii comisiei de evaluare a ofertelor și să-i determine să accepte oferta propusă de Cătălin Bușe. De asemenea, el trebuia să se asigure că nu vor exista întârzieri la evaluare. De menționat că acordul a fost reînoit pe 23 noiembrie.

Asociatul lui Răzvan Cuc, abonat la contractele cu statul

Afaceristul Cătălin Bușe are în derulare, prin firmele sale mai multe contracte cu instituții publice. El este asociat cu fostul ministru Răzvan Cuc, într-o firmă, Omi Land Construct.

Firma Euro Quip International a obținut, în ultimii ani, numeroase contracte cu instituții ale statului. În 2025, compania a încheiat peste 20 de achiziții directe cu entități precum Senatul României, unități militare, licee tehnologice și inspectorate de poliție.

Din 2019 până în prezent, compania a obținut mai multe contracte publice de la RAR, Romgaz și STB. Contractele încheiate cu RAR au o valoare totală de 61,5 milioane de lei.

