Fotografia care a stârnit revoltă. Cum arată geanta unui livrator din Cluj (FOTO)

O simplă fotografie postată de youtuberul clujean AC Bike a aprins spiritele pe internet și a declanșat o dezbatere despre condițiile în care este livrată mâncarea la domiciliu în România.

Imaginea surprinde o geantă murdară, folosită de un , iar reacțiile au fost puternice: de la oameni care spun că nu văd nicio problemă, până la cei care consideră situația inadmisibilă și cer firmelor de delivery să ia măsuri.

Cum a apărut scandalul

Totul a pornit de la postarea lui : „Așa arată geanta unui livrator. În aceste condiții este livrată mâncarea la domiciliu. După ce am văzut această imagine, mă voi gândi de două ori înainte de a-mi mai face comenzi online. Parcă gătitul nu mai sună atât de rău”, a scris acesta.

Ce spun oamenii

Peste 600 de comentarii au împărțit internetul în două tabere. Unii au minimalizat problema, subliniind că mâncarea este ambalată corespunzător:

„Geanta e murdară pe exterior, mâncarea e în caserole sigilate.”

„În multe cazuri, bucătăriile restaurantelor arată mai rău decât gențile.”

Pe de altă parte, alții au considerat fotografia o dovadă a lipsei de igienă și de respect față de clienți.

„E inadmisibil ca mâncarea oamenilor să fie transportată în asemenea condiții”, a comentat cineva.

Cine poartă responsabilitatea

Unii au atras atenția că vina nu aparține exclusiv livratorilor, care de multe ori au și lucrează în condiții grele. „Poate că de igienizarea genților ar trebui să se ocupe firma care distribuie mâncarea. Dacă livratorii nu au resurse și timp, problema rămâne nerezolvată”, a scris AC Bike.

Cum este munca livratorilor

Comentatori mai empatici au subliniat și dificultățile cu care se confruntă zilnic acești oameni: temperaturi extreme, ploaie, praf și drumuri lungi, pentru sume mici pe cursă. „Să alergi ca ei prin ploaie și caniculă, apoi să comentezi despre geantă, e lipsă de empatie”, a remarcat un utilizator, potrivit .