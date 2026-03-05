B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei

Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 09:12
Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Percheziții la instituții publice și persoane fizice
  2. Contracte cu adăposturi private și suspiciuni de eutanasieri ilegale
  3. Suspiciuni de fraudă în contracte de peste 100.000 de lei
  4. Nouă persoane vor fi audiate

Polițiștii prahoveni desfășoară, joi, 20 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov, într-un dosar care vizează suspiciuni de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpân și fraude în contracte cu autorități locale. Anchetatorii verifică activitatea unor adăposturi private de animale și a mai multor unități administrativ-teritoriale.

Percheziții la instituții publice și persoane fizice

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, pun în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară, conform Știrile ProTv.

Acțiunile au loc în două dosare penale și vizează sedii ale unor persoane juridice, locuințe ale unor persoane fizice, dar și sedii ale unor instituții publice din județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov.

Potrivit unor surse judiciare citate de AGERPRES, printre locațiile vizate se numără și sediile mai multor primării din cele patru județe.

Anchetatorii fac cercetări pentru mai multe infracțiuni, printre care înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție, fără drept, precum și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Contracte cu adăposturi private și suspiciuni de eutanasieri ilegale

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025-2026, reprezentanții a două adăposturi private de animale ar fi încheiat contracte cu mai multe unități administrativ-teritoriale.

Contractele vizau capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

„Din materialul probator administrat până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2025-2026, reprezentanţii a două adăposturi private de animale ar fi încheiat contracte cu mai multe unităţi administrativ-teritoriale, având ca obiect capturarea, cazarea, eutanasierea şi neutralizarea câinilor fără stăpân. În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptaţi sau revendicaţi ar fi fost eutanasiaţi fără drept, cu încălcarea dispoziţiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 şi HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân şi condiţiile în care poate fi dispusă eutanasierea”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Suspiciuni de fraudă în contracte de peste 100.000 de lei

Anchetatorii verifică și modul în care au fost derulate unele contracte încheiate cu autorități locale.

Potrivit poliției, în luna octombrie 2025, o societate comercială ar fi semnat un contract de prestări servicii cu o unitate administrativ-teritorială pentru capturarea câinilor fără stăpân.

Ulterior, reprezentanții firmei ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat capturarea a peste 100 de câini, deși nu ar fi avut capacitatea logistică necesară și nu ar fi realizat serviciile contractate.

Prin aceste documente ar fi indus în eroare autoritatea contractantă și ar fi obținut în mod injust peste 100.000 de lei.

Numărul total al animalelor implicate în aceste verificări urmează să fie stabilit în cadrul anchetei.

Nouă persoane vor fi audiate

În cadrul anchetei, nouă persoane cu vârste cuprinse între 28 și 56 de ani urmează să fie conduse la audieri.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al IGPR, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, dar și al polițiștilor din cadrul Direcției pentru Protecția Animalelor.

La activități participă, de asemenea, polițiști criminaliști, investigatori ai Serviciului de Investigații Criminale, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, precum și reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Tags:
Citește și...
Iașul vrea să elimine complet păcănelele din oraș. Ce schimbări aduce proiectul Primăriei
Știri Locale
Iașul vrea să elimine complet păcănelele din oraș. Ce schimbări aduce proiectul Primăriei
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
Eveniment
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
O jandarmeriță aflată în timpul liber a oprit un hoț să fugă cu banii furați dintr-o mănăstire (FOTO)
Știri Locale
O jandarmeriță aflată în timpul liber a oprit un hoț să fugă cu banii furați dintr-o mănăstire (FOTO)
Un elev a murit după ce s-a prăbușit brusc din picioare la ora de sport. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă
Știri Locale
Un elev a murit după ce s-a prăbușit brusc din picioare la ora de sport. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă
Doi bărbați trimiși în judecată pentru cruzime față de animale în județul Sibiu. Ce riscă inculpații acuzați de uciderea și rănirea câinilor
Știri Locale
Doi bărbați trimiși în judecată pentru cruzime față de animale în județul Sibiu. Ce riscă inculpații acuzați de uciderea și rănirea câinilor
Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)
Știri Locale
Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)
Un bărbat a fost atacat de urs în județul Vâlcea: Echipajele SAJ au intervenit la fața locului
Eveniment
Un bărbat a fost atacat de urs în județul Vâlcea: Echipajele SAJ au intervenit la fața locului
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
Eveniment
Zeci de morminte romane descoperite sub Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Primăria riscă să piardă fondurile europene
 O maşină a luat foc în mers: În autoturism se aflau doi adulți și un copil 
Eveniment
 O maşină a luat foc în mers: În autoturism se aflau doi adulți și un copil 
O adolescentă de 15 ani din Ploiești, înjunghiată de o colegă la cererea fostului iubit
Eveniment
O adolescentă de 15 ani din Ploiești, înjunghiată de o colegă la cererea fostului iubit
Ultima oră
12:38 - Tânără din Corabia, cercetată penal după ce ar fi înscenat o hărțuire online și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare
12:22 - Sfântul Conon din Isauria, cinstit pe 5 martie. Povestea mucenicului care și-a apărat credința până la moarte
12:14 - Cum ar putea fi forțat Ilie Bolojan să își dea demisia. La ce scenariu se „lucrează” în culisele PSD (SURSE)
12:03 - Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
12:00 - Ascensiunea fotovoltaicelor în România – realități și perspective pentru 2026
11:57 - Cadourile de 1 și 8 martie creează tensiuni în școli și grădinițe. De ce cer unele educatoare părinților să nu aducă nimic: „Ce o să zică lumea”
11:29 - BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
11:28 - ANM anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Cod galben în Moldova și nordul Dobrogei
11:09 - Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)
10:57 - Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este acum noua normalitate”. Ce efecte ar putea avea războiul din Orientul Mijlociu