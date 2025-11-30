Dominic Fritz a fost acuzat că este împotriva unor tradiții românești de Crăciun, după decizia Filarmonicii Banatul de a scoate din repertoriul său o serie de melodii. Declarațiile care îl fac vinovat pe primarul Timișoarei de decizia instituției culturale aparțin unui membru AUR. De ce a decis Filarmonica Banatul să scoaterea din repertoriu a unor melodii Dominic Fritz a răspuns, printr-o postare pe Facebook, acuzațiile care i-au fost aduse după ce a decis să nu mai cânte melodii inspirate din versurile lui Radu Gyr, un poet . Primarul Timișoarei, deși a dat de înțeles că este de acord cu decizia instituției, a explicat că nu stă în puterea sa să decidă ce melodii se interepretează sau nu la Filarmonică. „Acum am interzis și Crăciunul. Asta dacă dai crezare noului fake news din bula extremisto-manipulativă. Un tip care a candidat pentru AUR la Senat și cântă la nai visează agresiv la ziua în care «un neamț va îngenunchea în fața colindului românesc».

Ce s-a întâmplat? Filarmonica Banatul a decis să nu mai cânte, la un concert, două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar. Și bubuie netul marș/televiziunile rusești că «primarul neamț interzice colinde românești».

Bineînțeles că n-am nicio treabă cu această decizie. Așa cum nu decide primarul ce medicamente se dau la Spitalul Municipal sau ce meniuri se gătesc în grădinițele orașului, nici nu decide primarul ce se cântă la filarmonică. (În afară de momentul în care am decis să nu mai cânte Jador la Filarmonică – ah, nu, stați, și asta tot fake news a fost)”, a explicat Dominic Fritz pe Facebook.

Ce părere are Dominic Fritz despre decizia Filarmonicii Banatul

Dominic Fritz consideră justificată decizia luată de Filarmonică, cu atât mai mult cu cât Radu Gyr a fost un promotor al curentului antisemitist, care a provocat victime și la Timișoara, ca în multe alte locuri din lume. Edilul crede că este cu atât mai nepotrivită interpretarea unor versuri ale poetului antisemit, într-o perioadă în care este celebrată nașterea evreului Iisus.

„Mi se pare de înțeles că fix la Timișoara sunt oameni care nu se simt confortabili să cânte versurile lui Radu Gyr? Da. Aici au murit 4 timișoreni la un atentat terorist-legionar la un spectacol evreiesc în 1938. Trei ani mai târziu, directorul general al teatrelor, Radu Gyr, le interzice tuturor actorilor evrei din țară să mai joace, cu excepția unui teatru-ghetou special creat pentru ei la București.

Poate nu e chiar cel mai potrivit poet pentru a sărbători nașterea evreului Isus”, a continuat primarul Timișoarei.

Cum a aflat Dominic Fritz de decizia Filarmonicii Banatul

Dominic Fritz nu doar că nu ar fi luat parte la decizia Filarmonicii, dar nici măcar nu a fost înștiințat despre ea, aspect care subliniază încă o dată lipsa responsabilității sale. Primarul Timișoarei încheie postarea de pe Facebook cu un atac la adresa falșilor patrioți, care cred că își slujesc țara împrăștiind știri false, bazate pe ură.

„Dar indiferent de opiniile mele sau ale altora despre Radu Gyr, de decizia respectivă am aflat din presă.

E important asta nu pentru că simt nevoia să mă delimitez, ci pentru a înțelege cum funcționează patrioții prefăcuți. Iubirea lor pretinsă de țară nu se exprimă prin fapte sau lucruri frumoase. Funcționează doar cu ură, cu manipularea adevărului, cu un dușman. Cu atât mai bine dacă dușmanul, ca să-l citez pe naistul-aurist, «n-are nicio picătură de sânge românesc». Adică nu argumentele contează, ci etnia mea.