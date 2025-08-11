B1 Inregistrari!
Fructul-medicament care crește la noi în țară. Un kilogram costă și 35 de lei

11 aug. 2025, 21:35
Pentru cultivatorii de cătină, această perioadă este o perioadă aglomerată. Micile fructe portocalii sunt adevărați aliați ai organismului, prin conținutul lor bogat de vitamina C, de 20 ori mai mare decât cel al citricelor.

Ce încasări estimează că va avea anul acesta un cultivator de cătin

Ascunse printre ramuri pline de ţepi se găsesc fructele de cătină. Deși sunt extrem de mici, în boabele de cătină se ascunde un adevărat complex de vitamine şi antioxidanţi.

Fermierii care le vând pe pod de medicamente naturiste se bucură de un profit semnificativ. Este și cazul lui Virgil Sandu, care şi-a extins ferma de lângă Iaşi și se aşteaptă să încaseze peste 140.000 de lei anul acesta.

„Am mărit suprafața de cătin anul acesta cu încă un hectar, aveam doar 4, două le recoltăm într-un an, 2 într-un an undeva la 4 tone estimăm anul ăsta. Anul trecut n-am recoltat nici măcar 2 tone”, a declarat Virgil Sandu, cultivator, pentru Observator News.

Cât costă siropurile de cătină

Un kilogram de fructe de cătină costă 35 de lei, în timp ce siropurile, la fel de benefice în caz de răceală, costă 40-50 de lei.

„Cel mai popular e siropul de cătină, îndulcit cu miere naturală, presată la rece, avem așa la la 35 de lei jumătate de litru, iar apoi cătina naturală pusă în miere de albine, puțin mai acrișoară, sau pulberea de cătină care se păstrează mai ușor, se poate consuma într-un ceai, într-un smoothie, într-o salată”, a declarat Florin Lungu, cultivator.

La ce trebuie să fim atenți atunci când consumăm cătină

Un remediu vechi împotriva răcelii este și cătina cu miere de albine. De altfel, poate fi consumat și în perioadele în care organismul este predispus la a se îmbolnăvi, pentru a întări sistemului imunitar și a preveni apariția unor probleme de sănătate.

Deși este un remediu natural, trebuie să fim atenți la posibile excese. Din dorința de a întări organismul, exista riscul de a-i face mai mul rău.

„La 100 g de cătină, ea conține în jur de 200 până la 400 de mg de vitamina c, în condițiile în care dozajul zilnic recomandat de vitamina C este de 500 mg și peste 1000 putem să întâlnim hipervitaminoză și disconfort abdominal”, a declarat Ionuț Ignat, nutriţionist.

Cătina previne şi depozitarea excesului de grăsime în organism, scade riscul de diabet şi boli cardiovasculare.

