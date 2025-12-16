Un tânăr din Galați, condamnat cu suspendare în urmă cu aproape trei ani pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei de preot, a ajuns din nou în atenția autorităților. Cu toate că se află încă în perioada de supraveghere, acesta continuă să oficieze slujbe sub umbrela unei asociații religioase controversate și a reușit chiar să-și construiască propriul lăcaș de cult.

Condamnat pentru înșelăciune, însă activ în continuare

Ionuț Chiriță a devenit cunoscut publicului în urmă cu aproximativ patru ani, când a fost acuzat de înșelăciune. La doar 20 de ani, acesta mergea din ușă în ușă îmbrăcat în haine preoțești și cerea bani pentru construirea unei biserici, susținând că lăcașul urma să fie ridicat pe strada Grădina Veche din Galați, conform viatalibera.ro.

Mai mulți oameni i-au oferit sume importante, Chiriță declarând la un moment dat că ar fi strâns aproximativ 40.000 de lei. În special în perioada sărbătorilor religioase, precum Crăciunul și Boboteaza, mulți enoriași au fost convinși de aparența de legitimitate pe care și-o construise.

Asociații religioase și campanii online

Pentru a evita verificările locale și pentru a-și consolida credibilitatea, tânărul invoca apartenența la diverse asociații religioase. În paralel, derula campanii de strângere de fonduri și pe rețelele de socializare, unde avea mai multe pagini active și unde numărul donatorilor era considerabil mai mare.

În cele din urmă, a fost reclamat la Poliție, reținut, arestat și trimis în judecată pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și exercitarea fără drept a unei profesii.

Condamnare cu suspendare și perioadă de supraveghere

Prin sentința Judecătoriei Galați din ianuarie 2023, Ionuț Chiriță, care se prezenta drept „preot în cadrul Patriarhiei Ortodoxe a Națiunilor de la Paris și în cadrul Fundației „Sfântul Ioan Botezătorul” din Brașov”, a fost condamnat la 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare.

Instanța a stabilit o perioadă de supraveghere de trei ani, timp în care acesta trebuia să efectueze și 70 de zile de muncă în folosul comunității. Deși, în martie 2024, Serviciul de Probațiune Galați a solicitat încetarea obligației de muncă în folosul comunității, termenul de supraveghere a rămas valabil și este încă în vigoare.

Și-a construit biserică în cartierul Filești

În 2025, Ionuț Chiriță continuă să slujească, de această dată sub autoritatea unui ONG din județul Vrancea, Asociația Religioasă a Comunităților Drept Slăvitoare ale Răsăritului, înființată în urmă cu trei ani.

În cartierul Filești a fost creată Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierarh Nectarie și Maica Domnului Prodromița”, unde Chiriță oficiază slujbe și alte servicii religioase. Nu este clar dacă lăcașul de cult a fost ridicat cu toate aprobările administrative și ecleziastice necesare.

Activitatea este intens promovată pe rețelele de socializare, atât prin conturi personale, cât și prin pagini ale parohiei, în numele asociației din Focșani, fondată de preotul Giorgică Vatră, caterisit de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei în urmă cu un deceniu.

Poliția s-a autosesizat

Autoritățile au anunțat că au deschis o nouă anchetă pentru a verifica identitatea, activitatea și veniturile celui condamnat.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați s-au autosesizat și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt a identității persoanei în cauză și a împrejurărilor în care aceasta desfășoară activitățile semnalate, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. În acest context, recomandăm cetățenilor să manifeste prudență și să sesizeze de îndată organele de poliție, în cazul în care observă fapte sau comportamente suspecte”, a transmis IPJ Galați.