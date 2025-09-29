B1 Inregistrari!
Tinerii din generația Z fac averi din meserie pe care milenialii o considerau „plictisitoare". Despre ce e vorba

Tinerii din generația Z fac averi din meserie pe care milenialii o considerau „plictisitoare”. Despre ce e vorba

29 sept. 2025, 20:35
Tinerii din generația Z fac averi din meserie pe care milenialii o considerau „plictisitoare”. Despre ce e vorba
Sursa foto: pexels.com
Cuprins
  1. De ce sunt atrași tinerii din Generația Z de contabilitate
  2. Câți contabili s-au pensionat în ultimii cinci ani
  3. Cât câștigă, în medie, un contabil

Generația Z face ca locurile de muncă pe care milenialii le consideră „plictisitoare” să fie din nou la modă. Iar asta nu le aduce doar satisfacție profesională, ci și mici averi celor pasionați.

De ce sunt atrași tinerii din Generația Z de contabilitate

Când vine vorba de contabilitate, cei mai mulți oameni își imaginează o mulțumime de oameni, lucrând în fața unui calculator, într-o clădire de birouri anostă. Un studiu realizat în 2022, citat de revista financiară Fortune, a constatat că contabilitatea este considerată a doua cea mai plictisitoare meserie.

Însă, tinerii din Generația Z, născuți între 1997 și 2012, par să nu plece urechea la ce spun cei mai în vârstă decât ei și văd din contabilitate o oportunitate de carieră care să le aducă câștiguri „cu șase cifre”.

Câți contabili s-au pensionat în ultimii cinci ani

Cum milioane de contabili din generația „baby boomer”, persoane născute între 1946 și 1970, sunt pe cale să se pensioneze, iar aproximativ 340.000 de contabili au ieșit deja din activitate în ultimii cinci ani, tinerii din Generația Z sunt responsabili să umple golul din domeniu. Se pare însă, că tinerilor le surâde ideea și intră pe piața muncii încă de dinainte de a absolvi facultatea.

Cât câștigă, în medie, un contabil

Unul dintre programele care atrage atenția tinerilor studenți interesați de contabilitate este IRS Voluntary Income Tax Assistance (VITA). Serviciul este dedicat contribuabililor cu venituri mici și moderate, dar și a altor persoane care se confruntă cu dificultăți în depunerea declarațiilor fiscale. În 2024, sute de studenți ai Universității de stat din California, Northridge, au ajutat peste 9.000 de americani cu venituri mici să solicite rambursări de impozite de aproape 11 milioane de dolari și credite fiscale de 3,6 milioane de dolari, potrivit Fortune, citat de Independent.

„Deși contabilitatea poate avea o anumită imagine în rândul tinerilor, cum că nu este la fel de interesantă și incitantă, odată ce aceștia se implică efectiv în această practică și văd cum se desfășoară în lumea reală, are loc o schimbare de mentalitate și opinie”, a declarat Rafael Efrat, directorul programului VITA.

Pe lângă motivațiile altruiste, tinerii pot fi atrași de contabilitate pentru salariul mare. Potrivit unui site cu anunțuri de locuri de muncă, un contabil câștigă în medie 93.000 de dolari pe an. În funcție de anii de experiență și de industria în care lucrează, contabilii pot câștiga până la 122.000 de dolari pe an. Un contabil public autorizat poate câștiga chiar și mai mult, astfel că salariul său anual ajunge la aproape 200.000 de dolari.

