O nouă meserie a fost recunoscută de Ministerul Muncii. De acum, cei care își doresc să activeze în acest domeniu vor putea urma cursuri acreditate, deși încă mai trebuie puse la punct detalii ce țin de metodologia și structura unor astfel de cursuri.

Cuprins:

Ce nouă meserie a fost aprobată de Ministerul Muncii Cât câștigă o persoană care se ocupă de îngrijirea animalelor de companie

Ce nouă meserie a fost aprobată de Ministerul Muncii

Iubitorii de animale vor putea de acum să se specializeze în îngrijirea prietenilor blănoși, prin cursuri acreditate de Ministerul Muncii. Vor învăța, printre altele, cum să gestioneze un câine dificil și cum să acorde primul patrupezilor.

Monica, jurist de profesie, este una dintre persoanele care își dedică timpul îngrijirii animalelor de companie ale altor persoane, pe care le ia la ea acasă. Ea precizează că cererea pentru astfel de servicii a crescut semnificativ în ultimii ani, pentru că oferă stăpânilor șansa de a se bucura de o vacanță, fără să aibă grija că animăluțul lor ar putea păți ceva cât ei sunt lipsă.

„Am observat o creștere semnificată a cererii, mai ales la cățelușii de talie mică care nu fac foarte bine față vieții de hotel”, a spus Monica Toader, pentru .

Cât câștigă o persoană care se ocupă de îngrijirea animalelor de companie

Dacă în prezent, nu există o evidență a persoanelor care oferă de îngrijire a animalelor, odată cu reglementarea meseriei, autoritățile solicită persoanelor fizice să își legalizeze activitatea. Cei care se ocupă exclusiv de îngrijirea animalelor, fără a avea vreun alt job, pot fi remunerați și prin tichete pentru activități casnice.

În prezent, o persoană care își oferă serviciile pentru bunăstarea micilor blănoși încasează între 40 și 100 de lei pe zi, în funcție de mărimea animalului. Cei care se deplasează la domiciliul patrupedului, sunt plătiți, în medie, cu 90 de lei pe zi, conform ofertelor publice online. În acești bani sunt incluse două vizite la domiciliu pe zi, plus plimbarea câinelui.