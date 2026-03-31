Gestul surprinzător al unui oraș din România pentru Kiev: ajutor de 170.000 de lei în generatoare electrice

Ana Beatrice
31 mart. 2026, 23:50
Sursă Foto: Hepta.ro
Timișoara se implică activ în sprijinirea Ucrainei. Primăria va trimite la Kiev un ajutor umanitar. Acesta va consta în generatoare electrice destinate populației afectate de criza energetică provocată de război.

Decizia a fost aprobată marți seara, în cadrul ședinței Consiliului Local, la inițiativa primarului Dominic Fritz, potrivit Agerpres.

De ce trimite Timișoara generatoare electrice la Kiev

Pentru achiziționarea generatoarelor electrice, Primăria Timișoara va aloca 169.400 de lei din fondul de rezervă al bugetului local. Decizia vine în urma unei solicitări transmise la începutul lunii februarie de Ambasada Ucrainei în România. Aceasta a cerut echipamente esențiale pentru susținerea sistemului de urgență din Kiev.

Autoritățile locale au răspuns pozitiv apelului și au acceptat cererea înaintată de Administrația de Stat a orașului Kiev, prin Unitatea de Cooperare Internațională. Demersul se bazează pe un proiect inițiat de primarul Dominic Fritz.

Generatoarele sunt considerate vitale pentru populația civilă, grav afectată de criza energetică provocată de război. Acordarea acestui ajutor umanitar a fost aprobată de consilierii locali timișoreni.

Cum vor ajunge generatoarele din Timișoara la Kiev

Generatoarele vor fi predate oficial, în baza unui proces-verbal de predare-primire. Transportul poate fi realizat fie prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fie prin Uniunea Ucrainenilor din România.

În acest din urmă caz, organizația va asigura transferul către autoritățile ucrainene. Alegerea variantei finale va depinde de opțiunea care garantează cea mai rapidă livrare către Administrația de Stat a orașului Kiev, astfel încât ajutorul să ajungă urgent la destinație.

Citește și...
Costurile pentru întreținerea câinilor explodează. Tot mai mulți stăpâni plătesc mai mult decât pentru ei înșiși: „Toate prețurile au sărit în sus”
Eveniment
Costurile pentru întreținerea câinilor explodează. Tot mai mulți stăpâni plătesc mai mult decât pentru ei înșiși: „Toate prețurile au sărit în sus”
„Au început să te fure pe față!” Practica din restaurantele din România care a scandalizat internetul
Eveniment
„Au început să te fure pe față!” Practica din restaurantele din România care a scandalizat internetul
Şeful Autorităţii Rutiere Române, reţinut de DNA. Procurorii i-au găsit peste 500.000 de euro în locuință UPDATE
Eveniment
Şeful Autorităţii Rutiere Române, reţinut de DNA. Procurorii i-au găsit peste 500.000 de euro în locuință UPDATE
Victor Ponta a făcut o sesizare la CNDC împotriva Oanei Țoiu. Ce acuzații formulează fostul premier: „Urmează și plângerea penală la Parchetul General”
Eveniment
Victor Ponta a făcut o sesizare la CNDC împotriva Oanei Țoiu. Ce acuzații formulează fostul premier: „Urmează și plângerea penală la Parchetul General”
O comună din România devine noul magnet pentru familii. Românii fug de orașe și se mută aici în număr tot mai mare
Eveniment
O comună din România devine noul magnet pentru familii. Românii fug de orașe și se mută aici în număr tot mai mare
Polițist arestat pentru trafic de minori și proxenetism. A obligat două fete să se prostitueze în Elveția
Eveniment
Polițist arestat pentru trafic de minori și proxenetism. A obligat două fete să se prostitueze în Elveția
Avocat din București, trimis în judecată după ce și-a hărțuit fosta soție prin mesaje. Ce arată datele anchetatorilor
Eveniment
Avocat din București, trimis în judecată după ce și-a hărțuit fosta soție prin mesaje. Ce arată datele anchetatorilor
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
Eveniment
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Politică
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
Eveniment
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
Ultima oră
23:55 - Selecția șefilor pentru marile parchete. Ministerul Justiției reia interviurile candidaților care au primit aviz negativ de la CSM
23:53 - Spania amână taxa de 100% pentru cumpărătorii străini de locuințe din cauza blocajelor politice. Ce obstacole întâmpină această măsură controversată
23:32 - Iranul confirmă contactele cu Statele Unite. Teheranul cere garanții pentru încetarea ostilităților
23:11 - Cât te costă, de fapt, apartamentul luat în rate. Suma finală te va surprinde
23:05 - Decorațiunile de Paște din Timișoara stârnesc controverse după investiții de zeci de mii de euro. De ce sunt criticate aceste cheltuieli
22:57 - Războiul din Orientul Mijlociu. România a procedat corect punând la dispoziția SUA două aeroporturi. Ce spune Băsescu despre finalul conflictului VIDEO
22:39 - Inteligența artificială încălzește planeta mai mult decât crezi. Centrele de date creează „insule de foc” cu temperaturi alarmante
22:22 - Primarii de extremă dreaptă din Franța, acuzați de „trădare” după ce au dat jos steagul Uniunii Europene de pe instituții. Cum răspunde guvernul francez (VIDEO)
22:14 - Ridicarea blocadei în Strâmtoarea Ormuz ar trebui negociată de europeni. Cum comentează Traian Băsescu speculațiile despre o retragere americană din Orientul Mijlociu (VIDEO)
22:03 - Costurile pentru întreținerea câinilor explodează. Tot mai mulți stăpâni plătesc mai mult decât pentru ei înșiși: „Toate prețurile au sărit în sus”