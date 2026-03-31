Timișoara se implică activ în sprijinirea Ucrainei. Primăria va trimite la Kiev un ajutor umanitar. Acesta va consta în generatoare electrice destinate populației afectate de criza energetică provocată de război.

Decizia a fost aprobată marți seara, în cadrul ședinței Consiliului Local, la inițiativa primarului , potrivit Agerpres.

De ce trimite Timișoara generatoare electrice la Kiev

Pentru achiziționarea generatoarelor electrice, va aloca 169.400 de lei din fondul de rezervă al bugetului local. Decizia vine în urma unei solicitări transmise la începutul lunii februarie de Ambasada Ucrainei în România. Aceasta a cerut echipamente esențiale pentru susținerea sistemului de urgență din Kiev.

Autoritățile locale au răspuns pozitiv apelului și au acceptat cererea înaintată de Administrația de Stat a orașului Kiev, prin Unitatea de Cooperare Internațională. Demersul se bazează pe un proiect inițiat de primarul Dominic Fritz.

Generatoarele sunt considerate vitale pentru populația civilă, grav afectată de criza energetică provocată de război. Acordarea acestui ajutor umanitar a fost aprobată de consilierii locali timișoreni.

Cum vor ajunge generatoarele din Timișoara la Kiev

Generatoarele vor fi predate oficial, în baza unui proces-verbal de predare-primire. Transportul poate fi realizat fie prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fie prin Uniunea Ucrainenilor din România.

În acest din urmă caz, organizația va asigura transferul către autoritățile ucrainene. Alegerea variantei finale va depinde de opțiunea care garantează cea mai rapidă livrare către Administrația de Stat a orașului , astfel încât ajutorul să ajungă urgent la destinație.