Presa locală: Averile primarului Mangaliei, Cristian Radu, sub sechestrul DNA. Pentru ce este cercetat alături de alţi angajaţi ai Primăriei

Averea primarului din , , a fost pusă sub sechestru la sfârșitul anului trecut, după ce DNA Constanța a dispus urmărirea penală a acestuia (in personam) pentru abuz în serviciu.

Așa cum reiese din documentele judiciare ajunse în posesia redacției , edilul este cercetat pentru atribuirea nelegală a unui număr de 95 de contracte de asistență juridică, în valoare de peste 13 milioane de lei, către o casă de avocatură din București, în perioada 2014-2017.

Alături de Cristian Radu, mai sunt urmăriți penal pentru complicitate la abuz în serviciu fosta secretară a municipiului, Petrina Boiță, fostul administrator public, Romulus Dumitrana, și încă patru funcționari a căror averi au fost, de asemenea, puse sub sechestru.

Tot la sfârșitul anului trecut, situația sechestrului a fost analizată de un judecător de drepturi și libertăți, însă – în mod misterios – pe portalul instanței nu au fost inserate date despre proces deşi, în mod normal, informațiile trebuiau să fie publice – menţionează publicaţia locală.

Ordonanța DNA

Conform acesteia, dosarul DNA are indicativul 140/P/2022 și a fost constituit prin disjungere dintr-o cauză mai veche în care s-au făcut cercetări in rem cu privire la mai multe aspecte din activitatea primarului Cristian Radu și a unor funcționari de la Primăria Mangalia.

Procurorul de caz este Constantin Conortos care, pe 19 octombrie 2022, a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de persoanele amintite.

Pe 24 octombrie 2022, s-a emis ordonanța pentru ”luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile, inclusiv sume de bani, prezente și viitoare” până la concurența sumelor pentru care au semnat diferite documente (referate de necesitate, caiete de sarcini, contracte), precizează jurnaliştii de la malul mării.

„Coroborând informațiile din ordonanță cu ce a mai scris presa de-a lungul vremii despre această afacere, putem afirma că Primăria Mangalia a atribuit cele 95 de contracte către SCA Grimberg și Asociații cu dedicație. Drept dovadă, autoritatea contractantă nu a cerut oferte și de la alți avocați. În lipsa unui mecanism competitiv, onorariile au fost stabilite ca procente din valoarea litigiilor, în conformitate cu o hotărâre a Consiliului Local Mangalia (259/2014), iar nu pe baza tarifelor practicate în piață. Așa se face că Primăria Mangalia a angajat casa Grimberg cu 465.000 de lei plus TVA pentru un litigiu cu DMHI SA. Or, pentru același litigiu, DMHI a plătit un onorariu de numai 20.000 de lei către casa de avocatură ”Nestor, Diculescu, Kingston, Petersen”, considerată una din cele mai bune și mai scumpe din România. Deși plătit cu mare larghețe, avocatul Grimberg a pierdut procesul. Pentru un alt litigiu, de grănițuire cu localitatea Limanu, Primăria Mangalia l-a angajat pe Grimberg cu un onorariu astronomic, de 1.290.000 de lei plus TVA. Iar Grimberg a pierdut și acel proces.

În marea lor majoritate, contractele încheiate cu Grimberg nu au viză de control financiar preventiv (CFP), iar aceste cheltuieli au depășit limitele creditelor bugetare aprobate – după cum se afirmă în ordonanța DNA” scrie Ordinea.ro.



Contestația

În noiembrie 2022, edilul Mangaliei și patru dintre cei șase funcționari cercetați au contestat măsurile asigurătorii la judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța iar în acest caz s-a constituit dosarul de judecată 7249/118/2022, despre care nu există date publicate pe portalul instanței de judecată; încheierea pronunțată aici este definitivă.

Petenții au încercat să scape cu totul de sechestru, aducând diverse critici ordonanței – susţine sursa citată.

Magistratul Teodor Viorel Gheorghe a stabilit că că sechestrul a fost instituit legal iar, pe de altă parte, judecătorul de drepturi și libertăți a limitat valoarea bunurilor sechestrate la 7.512.225 de lei, a recalificat măsura asiguratorie împotriva sumelor de bani drept poprire și a stabilit limita acesteia la o treime din cuantumul drepturilor salariale ale petenților.

Populaţie săracă, edil bogal



Cristian Radu este unul dintre bogații primari din România, menţionează Ordinea.ro.

Potrivit ultimei declarații de avere, Cristian Radu deține terenuri agricole în suprafață de 89.395 mp, terenuri intravilane în suprafață de 142.000 de metri pătrați și 5 imobile (case și spații comerciale/industriale) în suprafață cumulată de 1.326 de metri pătrați.

Ca în multe alte cazuri, multe din bunuri provin din „moștenire”

Primarul Mangaliei mai deține bijuterii și ceasuri în valoare de 63.000 de euro, două autoturisme cumpărate în 2018 și 2021, plasamente în obligațiuni de 35.377 de euro, conturi bancare de 161.181 de euro și 43.733 de lei, la care se adaugă 54.000 de euro în numerar. A încasat indemnizații de primar în valoare de 118.632 de lei, în vreme ce soția sa a câștigat un salariu de 70.423 de lei, în cele 12 luni scurse de la declarația anterioară.

Din ultima sa declarație de avere mai reiese că a încasat 208.603 euro din vânzarea a două terenuri intravilane, 40.000 de euro din vânzarea unei mașini, 476.895 de lei din chirii și 11.665 de lei din arendă.