Gigi Becali, despre parada LGBT: „Vom merge în urma lor cu icoane şi cântece şi aghiasmă, să alungăm demonii. Dacă nu face Patriarhia, fac eu”

Gigi Becali a răbufnit sâmbătă seara, în contextul paradei organizată de comunitatea LGBT pe Calea Victoriei. Patronul FCSB îndeamnă Biserica Ortodoxă Română să organizeze o procesiune pe acelaşi traseu, pentru a sfinţi locurile prin care trece marşul PRIDE.

„O sa va spun, ca sa inteleaga toata lumea. Sa nu mai existe contradictii. Oamenii astia e pacatul lor, fac ce vor, sunt liberi. Fac ostentativ, e pacatul lor, treaba lor. Noi ii lasam, ca asa e democratic, fac conform legii.

Ce trebuie sa facem noi, acuma, si sa inteleaga si parintele Guia. Si toata ortodoxia si toti care sunt impotriva manifestatiei sa inteleaga ce trebuie sa facem. Iiisus cand a bagat pe diavol in porci, a aruncat porcii in mare si s-au inecat porci si au murit dracii. Atunci Iisus a sfintit apa in care erau dracii si demonii. Noi ce sa facem: acolo pe unde trec ei, acolo duhuri necurate vor fi si demoni. Atunci Biserica, cu icoane si Sfanta Cruce, cu aghiasma si cantece de biruinta, sa luam exact marsul lor si tot sa sfintim, milimetru cu milimetru.

Asa cum a sfintit Iisus apa marii, sa alunge demonii din apa. Daca nu vom face asta, nenorociri mari se vor intampla pe tot parcursul lor. Si noi vom face si daca nu face Patriarhia, voi face eu, cu preoti si cu heruvimi si serafimi, ca nici un centimetru calcat de ei sa nu ramana nesfintit cu aghiasma.

Trebuie dupa 5 minute in urma lor sa facem si trebuie sa fim dublu ca ei, sa nu lasam centimetru patrat calcat de ei. Vom sfinti locurile toate prin care trec ei si vom alunga demonii!”, a spus Gigi Becali la România TV.