Gordon Ramsay are probleme de sănătate. Celebrul chef a fost operat pentru îndepărtarea unui cancer de piele

Gordon Ramsay, celebrul bucătar, prezentator de televiziune și scriitor britanic a anunțat că a fost supus unei intervenţii pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular. Este una dintre cele mai frecvente forme de al pielii.

Cuprins:

Anunțul făcut de Gordon Ramsay

Ce este carcinomul bazocelular

Cartea de vizită a lui Gordon Ramsay

Anunțul făcut de Gordon Ramsay

Celebrul bucătar-şef britanic a dezvăluit problemele de sănătate cu care se confruntă într-o postare pe care a făcut-o pe platforma de socializare Facebook. El a anunțat că a fost supus unei pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular.

„Sunt recunoscător şi apreciez enorm echipa incredibilă de la The Skin Associates şi reacţia lor rapidă în îndepărtarea acestui carcinom bazocelular. Vă mulţumesc! Vă rog să nu uitaţi să vă daţi cu cremă de protecţie solară în acest weekend. Vă promit că nu este un lifting facial! Aş avea nevoie de o rambursare…”, a transmis .

În vârstă de 58 de ani, Ramsay a postat alături de mesaj și două fotografii sugestive. Într-una dintre acestea el a apre cu un pansament sub ureche, în locul de unde a fost îndepărtat cancerul. În cea de-a doua fotografie, celebrul chef a fotografiat cusătura pe care i-au făcut-o medicii după intervenție.

Ce este carcinomul bazocelular

Carcinomul bazocelular este o formă de cancer non-melanom, care apare în stratul superior al pielii. Acesta este cauzat, de regulă, de razele ultraviolete ale soarelui sau de lămpile de bronzat.

Specialiștii spun că principalul simptom al acestei afecţiuni este o excrescenţă sau o pată neobişnuită care apare pe piele. Aceasta poate varia în dimensiune și ca aspect. Cel mai frecvent boala apare în zone expuse precum capul, gâtul şi umerii, spatele, mâinile şi partea inferioară a picioarelor.

Carcinomul bazocelular are o creștere lentă și rareori metastazează, ceea ce îl face ușor de tratat. Deși este cel mai puțin periculos tip de cancer de piele, necesită atenție și un tratament adecvat pentru a preveni complicațiile și recidivele.

Cartea de vizită a lui Gordon Ramsay

Gordon Ramsay s-a născut la 8 noiembrie 1966, în Johnstone, Scoția. Este un celebru bucătar, patron al unui lanț de restaurante foarte cunoscute. De asemenea, este o personalitate de televiziune.

Deși, inițial, și-a dorit să devină fotbalist, o accidentare la genunchi l-a determinat să renunțe la cariera sportivă înainte de vreme. S-a reorientat spre gastronomie și a studiat managementul hotelier. S-a pregătit cu bucătari renumiți, precum Marco Pierre White și Albert Roux, înainte de a-și deschide propriile restaurante.

Ramsay și-a deschis propriul restaurant, Restaurant Gordon Ramsay, iar în anul 2001 a obținut prima stea Michelin. În prezent, restaurantul deține deține trei stele Michelin și este condus de bucătarul-șef Matt Abé. Succesul ca bucătar l-a ajutat să devină o personalitate de televiziune. a devenit faimos datorită miniserialului de televiziune Boiling Point în 1999.

Gordon Ramsay a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și mai influenți bucătari din lume. El a fost protagonist în mai multe producții culinare pentru televiziune. Printre emisiunile pe care le-a realizat se numără Hell’s Kitchen, MasterChef, Ramsay’s Kitchen Nightmares și Hotel Hell.