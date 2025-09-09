Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea

Oricât de des am curăța bucătăria, există o problemă care revine constant: stratul lipicios de grăsime depus pe dulapuri, mai ales lângă aragaz. Vestea bună este că soluția nu se află neapărat pe rafturile magazinelor, ci chiar în cămara ta.
Depunerile inestetice de pe dulapuri sunt rezultatul aburilor cu ulei și al particulelor de praf care se lipesc de suprafețe. În timp, acestea formează un strat greu de îndepărtat, care dă un aspect neîngrijit bucătăriei.
Deși rafturile supermarketurilor abundă în soluții de curățenie, multe dintre ele sunt costisitoare și nu oferă întotdeauna rezultatele promise. În plus, unele conțin substanțe chimice agresive care pot afecta mobilierul sau sănătatea.
Un amestec simplu, preparat acasă, poate face minuni. Potrivit click, ai nevoie doar de:
200 ml oțet alb
2 linguri de bicarbonat de sodiu
2 linguri de suc de lămâie
1 lingură de ulei vegetal
200 ml apă caldă
Ingredientele se amestecă bine și se pun într-o sticlă cu pulverizator.
Pulverizează lichidul pe zonele afectate și lasă-l să acționeze timp de 5 – 10 minute. Apoi, șterge dulapurile cu o cârpă curată. Rezultatul: suprafețe degresate, curate și un miros proaspăt de lămâie și oțet.
Pe lângă eficiența dovedită, soluția este ieftină, prietenoasă cu mediul și ușor de preparat. În plus, nu deteriorează suprafețele și poate fi folosită regulat pentru a preveni reapariția depunerilor.