Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea

Oricât de des am curăța bucătăria, există o problemă care revine constant: stratul lipicios de grăsime depus pe dulapuri, mai ales lângă aragaz. Vestea bună este că nu se află neapărat pe rafturile magazinelor, ci chiar în cămara ta.

Cuprins:

De ce apare grăsimea lipicioasă pe mobilier

Depunerile inestetice de pe dulapuri sunt rezultatul aburilor cu ulei și al particulelor de praf care se lipesc de suprafețe. În timp, acestea formează un strat , care dă un aspect neîngrijit bucătăriei.

Produsele din comerț sunt întotdeauna eficiente?

Deși rafturile supermarketurilor abundă în soluții de curățenie, multe dintre ele sunt costisitoare și nu oferă întotdeauna rezultatele promise. În plus, unele conțin substanțe chimice agresive care pot afecta mobilierul sau sănătatea.

Care este alternativa naturală

Un amestec simplu, preparat acasă, poate face minuni. Potrivit , ai nevoie doar de:

200 ml oțet alb

2 linguri de bicarbonat de sodiu

2 linguri de suc de lămâie

1 lingură de ulei vegetal

200 ml apă caldă

Ingredientele se amestecă bine și se pun într-o sticlă cu pulverizator.

Cum se aplică soluția de curățare

Pulverizează lichidul pe zonele afectate și lasă-l să acționeze timp de 5 – 10 minute. Apoi, șterge dulapurile cu o cârpă curată. Rezultatul: suprafețe degresate, curate și un miros proaspăt de lămâie și oțet.

Ce beneficii are acest truc

Pe lângă eficiența dovedită, soluția este ieftină, prietenoasă cu mediul și ușor de preparat. În plus, nu deteriorează suprafețele și poate fi folosită regulat pentru a preveni reapariția depunerilor.