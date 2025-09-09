B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea

Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea

Elena Boruz
09 sept. 2025, 22:29
Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea
Bucatarie/Sursa foto: Pixabay

Oricât de des am curăța bucătăria, există o problemă care revine constant: stratul lipicios de grăsime depus pe dulapuri, mai ales lângă aragaz. Vestea bună este că soluția nu se află neapărat pe rafturile magazinelor, ci chiar în cămara ta.

Cuprins:

  • De ce apare grăsimea lipicioasă pe mobilier
  • Produsele din comerț sunt întotdeauna eficiente?
  • Care este alternativa naturală
  • Cum se aplică soluția de curățare
  • Ce beneficii are acest truc

De ce apare grăsimea lipicioasă pe mobilier

Depunerile inestetice de pe dulapuri sunt rezultatul aburilor cu ulei și al particulelor de praf care se lipesc de suprafețe. În timp, acestea formează un strat greu de îndepărtat, care dă un aspect neîngrijit bucătăriei.

Produsele din comerț sunt întotdeauna eficiente?

Deși rafturile supermarketurilor abundă în soluții de curățenie, multe dintre ele sunt costisitoare și nu oferă întotdeauna rezultatele promise. În plus, unele conțin substanțe chimice agresive care pot afecta mobilierul sau sănătatea.

Care este alternativa naturală

Un amestec simplu, preparat acasă, poate face minuni. Potrivit click, ai nevoie doar de:

  • 200 ml oțet alb

  • 2 linguri de bicarbonat de sodiu

  • 2 linguri de suc de lămâie

  • 1 lingură de ulei vegetal

  • 200 ml apă caldă

Ingredientele se amestecă bine și se pun într-o sticlă cu pulverizator.

Cum se aplică soluția de curățare

Pulverizează lichidul pe zonele afectate și lasă-l să acționeze timp de 5 – 10 minute. Apoi, șterge dulapurile cu o cârpă curată. Rezultatul: suprafețe degresate, curate și un miros proaspăt de lămâie și oțet.

Ce beneficii are acest truc

Pe lângă eficiența dovedită, soluția este ieftină, prietenoasă cu mediul și ușor de preparat. În plus, nu deteriorează suprafețele și poate fi folosită regulat pentru a preveni reapariția depunerilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
Eveniment
Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună
Eveniment
Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
Eveniment
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
Eveniment
OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
Eveniment
Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
Eveniment
Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
Eveniment
Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma
Eveniment
S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare
Eveniment
Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare
Ultima oră
22:27 - Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
22:11 - Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
22:09 - Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună
22:00 - Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
22:00 - Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
21:54 - OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
21:40 - Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
21:35 - Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
21:33 - Fiul lui Dan Helciug, Luca, s-a decis ce vrea să facă în viață. La ce meserie aspiră tânărul. „Și-a creat deja logoul”
21:30 - Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii