Joi dimineață, un apel la 112 a anunțat un miros puternic de gaz într-un apartament al unui bloc cu zece etaje din Zalău. Pompierii au intervenit rapid și astfel 27 de persoane au fost evacuate din clădire, potrivit comunicatului Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj.

Miros puternic de gaz într-un bloc din Zalău: Cum au intervenit pompierii și ce au descoperit

Apelul de urgență a fost primit la ora 04:48, iar la sosirea echipajelor, mirosul de gaz era puternic în interiorul apartamentului indicat, informează .

Pompierii au oprit imediat alimentarea cu gaz și au început ventilarea spațiilor. Verificările au scos la iveală scurgeri de gaz în apropierea unui aragaz.

Există persoane afectate de incident?

O persoană a acuzat stare de rău și a primit îngrijiri medicale de la echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj, fiind transportată ulterior la spital.

Miros puternic de gaz într-un bloc din Zalău: Ce măsuri s-au luat pentru remedierea situației

La fața locului a intervenit și un echipaj specializat al furnizorului de gaze DelGaz Grid pentru remedierea defecțiunii. Reprezentanții ISU au subliniat că „alimentarea cu gaze a imobilului rămâne oprită până la remedierea completă a defecțiunii de către specialiști”.

Ce recomandă autoritățile cetățenilor

Gazele naturale sunt o sursă importantă de energie utilizată pe scară largă în locuințe pentru încălzire, gătit și apă caldă menajeră. Totuși, manipularea și utilizarea lor presupune riscuri semnificative, mai ales în cazul scurgerilor, care pot conduce la acumulări periculoase și chiar explozii. De aceea, autoritățile recomandă respectarea strictă a normelor de siguranță și verificarea periodică a instalațiilor. În cazul mirosului de gaz, reacția rapidă este esențială pentru prevenirea accidentelor. Inspectoratele pentru Situații de Urgență (ISU) coordonează intervențiile de urgență în astfel de situații și colaborează cu furnizorii de gaze pentru remedierea defecțiunilor. Educația și conștientizarea populației sunt vitale pentru reducerea riscurilor asociate.

Amintim că în luna octombrie o explozie violentă a zguduit un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajul 5, a spulberat pereții și ferestrele, lăsând o bună parte din clădire suspendată în aer. Explozia din Rahova ar fi fost cauzată de acumularea de gaze naturale.