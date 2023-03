Greta Thunberg a șters un tweet în care spunea că omenirea va dispărea până în 2023

Activista Greta Thunberg a șters un mesaj postat pe platforma Twitter în urmă cu 5 ani, în care susținea faptul că schimbările climatice vor conduce la dispariția omenirii până în anul 2023.

Pe 21 iunie 2018 – în urmă cu aproape cinci ani , un mesaj în care avertiza despre urmările tragice pe care omenirea le va suporta dacă vom folosi în continuare combustibili fosili: „Un expert în climă avertizează că schimbările climatice vor nimici întreaga umanitate dacă nu încetăm să folosim combustibili fosili în următorii cinci ani”.

Site-ul web de pe care Thunberg a luat din tweetul ei original, gritpost.com, a fost închis de atunci.

Hi ! Why did you delete this?

