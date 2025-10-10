B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
10 oct. 2025, 18:58
Sursa foto: Pixabay / @rauschenberger
Cuprins
  1. MAE, avertizare pentru românii din Italia
  2. Date de contact pentru cetățenii români
  3. Telefoane pentru situații de urgență la MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare pentru românii care călătoresc spre și dinspre Roma, capitala Italiei. O grevă anunțată pe aeroporturile internaționale din oraș va afecta orarul curselor aeriene.

MAE, avertizare pentru românii din Italia

Luni, 13 octombrie, personalul care deservește aeroporturile internaționale din Roma, capitala Italiei, a anunțat că intră în grevă. În acest context, MAE a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români și nu numai.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia cu privire la acțiunea de protest a lucrătorilor aeroportuari din Roma. Luni, în intervalul orar 12:00-16.00, va fi organizată o grevă a personalului angajat în cadrul aeroporturilor internaţionale Roma Fiumicino şi Roma Ciampino.

În aceste condiții, arată MAE, sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare. Astfel, serviciile de check-in şi controalele de securitate s-ar putea desfășura cu întârziere. De asemenea, este posibil să apară și perturbări ale traficului aerian, cu posibile întârzieri pentru unele zboruri.

Având în vedere situația, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor internaționale din Roma. De asemenea, recomandă și verificarea informațiilor postate de companiile aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Date de contact pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a pus la dispoziția românilor care călătoresc în Italia, în această perioadă, mai multe numere de contact. Aceștia pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma:

  • +39 06 835 233 44;
  • +39 06 835 233 52;
  • +39 06 835 233 58;
  • +39 06 835 233 56;
  • +39 06 835 233 69;
  • +39 06 835 233 71;
  • +39 06 835 233 74.

Apelurile vor fi redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), de unde vor fi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Telefoane pentru situații de urgență la MAE

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice la mai multe oficii consulare MAE, în funcție de regiunea în care se află:

  • Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35;
  • Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44;
  • Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71;
  • Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34;
  • Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88;
  • Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99;
  • Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet:

  • https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi
  • https://roma.mae.ro/
  • https://cgroma.mae.ro
  • https://www.mae.ro/
