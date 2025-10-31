B1 Inregistrari!
Gutuiată de casă. Cum să prepari băutura tradițională de toamnă

Elena Boruz
31 oct. 2025, 15:01
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce ingrediente sunt necesare pentru gutuiată
  2. Cum se prepară lichiorul de gutui acasă

În sezonul de toamnă, pe măsură ce gospodinele își pregătesc cămările pentru iarnă, revin și rețetele tradiționale uitate. Una dintre acestea este gutuiata, o băutură aromată preparată din gutui coapte, zahăr și alcool, apreciată pentru gustul său dulce și parfumat. Această licoare a fost odinioară obișnuită în multe case românești și poate fi pregătită ușor și acasă.

Ce ingrediente sunt necesare pentru gutuiată

Pentru a realiza această băutură de toamnă, ai nevoie de câteva ingrediente simple, dar esențiale:

  • 1 kilogram de gutui coapte;

  • 1 kilogram de zahăr;

  • 1 litru de alcool dublu rafinat (80-96 de grade);

  • Țuică de casă, după gust;

  • Condimente opționale precum anason, scorțișoară sau vanilie, pentru aromă suplimentară.

Rețeta tradițională a fost păstrată de-a lungul generațiilor și popularizată în mediul online de Gina Bradea, creatoare de conținut culinar, realizatoarea portalului pofta-buna.com.

Cum se prepară lichiorul de gutui acasă

Procesul începe prin curățarea gutuilor de coajă și tăierea lor în felii subțiri. Fructele se pun într-un borcan sau o damigeană încăpătoare și se amestecă cu zahărul, până sunt complet acoperite. Recipientul se lasă la cald, iar conținutul se amestecă de câteva ori pe zi, până se formează un sirop gros și parfumat.

După ce siropul s-a format, se toarnă alcoolul dublu rafinat și se lasă la macerat cel puțin zece zile. La final, se adaugă rachiu de casă sau vodcă de calitate, pentru a ajusta tăria băuturii. Rezultatul este un lichior fin, dulceag și aromat, perfect pentru a fi servit oaspeților sau pentru a fi păstrat în cămară pentru sezonul rece.

Această băutură nu doar că readuce gustul copilăriei, dar este și un exemplu de tradiție culinară românească ce poate fi refăcută simplu și rapid în propria bucătărie, oferind o aromă autentică de toamnă.

