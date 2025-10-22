B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară

Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară

Selen Osmanoglu
22 oct. 2025, 20:59
Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Rețeta, pas cu pas
  2. Cum se face siropul
  3. Cine este Gherghina Stancu

Solista de muzică populară Gherghina Stancu și-a pregătit cămara cu tot felul de bunătăți, printre care și dulceața de gutui. Aceasta a dezvăluit de la mama ei, în tinerețe, să o prepare!

Rețeta, pas cu pas

Rețeta prezentată de solista de muzică populară se face ușor și este perfectă pentru toate bugetele.

Primul pas, culegerea gutuilor: „Culeg gutuile, pe cele bine coapte, le spăl foarte bine, până se curăță acel puf, de pe ele, după care scot cotoarele. Gutuile le tai cubulețe, dar pot fi date și prin răzătoare”, a început să explice Gherghina Stancu, conform Click.

„După ce le tai cubulețe, le pun într-un vas, ceva mai mare. Eu folosesc străchini, am podul casei plin, cu diverse modele, și mai mari și mai mici. Iată, mai exact, în cantități, de ce ingrediente aveți nevoie pentru a prepara dulceața de gutui: zeamă de la 2 lămâi, 1kg de zahăr, 1 kg de gutui și 1 litru de apă, deci nimic foarte scump”, a adăugat solista.

Cum se face siropul

Gherghina Stancu a explicat cum se prepară și siropul pentru dulceață. Ea menționează că nu folosește conservant.

„Pun apa cu siropul la fiert, la foc potrivit, până se topește zahărul. Când începe să facă bule scot cuburile de gutui și le pun peste siropul pe care îl prepar dintr-un plic de zahăr vanilat. Nu pun scorțișoară și alte mirodenii”, a explicat femeia.

„Când gutuile au fiert și se leagă siropul, le iau de pe foc. Le pun în borcane. Nu pun conservant. Acopăr borcanele cu o pătură, până se răcesc. Și asta e tot, simplu. Poftă bună vă doresc!”, a încheiat.

Cine este Gherghina Stancu

Gherghina Stancu este o solistă română de muzică populară din comuna Râca, judeţul Argeş, cunoscută atât pentru vocea ei, cât şi pentru implicarea în agricultură şi viaţa de la ţară.

Ea spune des în interviuri că „viața la țară te ține sănătos și cu mintea limpede”. Își cultivă singură legumele, face conserve pentru iarnă și își coace pâinea în cuptorul din curte. De multe ori, îmbracă portul popular chiar și în gospodărie, spunând că „nu trebuie să urci pe scenă ca să respecți tradiția”.

Tags:
Citește și...
Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră
Monden
Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră
Ioana Ginghină: „Niște oameni triști și limitați care nu știu să-și trăiască viața”. Cum le răspunde celor care au criticat-o pentru dansul provocator
Monden
Ioana Ginghină: „Niște oameni triști și limitați care nu știu să-și trăiască viața”. Cum le răspunde celor care au criticat-o pentru dansul provocator
Mihaela Botezatu, dezvăluiri emoționante despre fiii lui Silviu Prigoană: „Îi respect, îi iubesc și o voi face toată viața”
Monden
Mihaela Botezatu, dezvăluiri emoționante despre fiii lui Silviu Prigoană: „Îi respect, îi iubesc și o voi face toată viața”
Are 89 de ani și o sănătate de fier! Iată care este secretul Marinei Voica
Monden
Are 89 de ani și o sănătate de fier! Iată care este secretul Marinei Voica
Mihaela Bilic: „N-o să vă placă ce descoperiți”. Cât de bună este crema tartinabilă de alune cu ciocolată din comerț, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „N-o să vă placă ce descoperiți”. Cât de bună este crema tartinabilă de alune cu ciocolată din comerț, de fapt
În ce relații a rămas Mihaela Botezatu cu fiii Adrianei Bahmuțeanu și a lui Silviu Prigoană, după decesul omului de afaceri: „Ne respectăm”
Monden
În ce relații a rămas Mihaela Botezatu cu fiii Adrianei Bahmuțeanu și a lui Silviu Prigoană, după decesul omului de afaceri: „Ne respectăm”
Rulourile cu dovleac și scorțișoară, desertul vedetă al toamnei. Iată cum se prepară (VIDEO)
Monden
Rulourile cu dovleac și scorțișoară, desertul vedetă al toamnei. Iată cum se prepară (VIDEO)
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Monden
Roxana Nemeș este cea mai fericită mămică! Ce mesaj a postat artista la o lună de la naștere
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
Monden
Întâmplarea care i-a impresionat cel mai tare pe Anda și Joseph Adam la Asia Express: „Am pregătit multe pachete să le trimitem oamenilor de acolo”
Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
Monden
Codin Maticiuc, mărturisiri despre mama sa. Care este cel mai mare regret al acestuia
Ultima oră
22:35 - Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei smartphone-ului. Ce greșeli fac cel mai des utilizatorii
22:19 - Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră
22:05 - ANOFM anunță mii de posturi vacante în România. Care sunt cele mai căutate meserii și unde se recrutează
22:04 - Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
21:52 - Şase paşi esenţiali pentru ca maşina ta să treacă iarna fără surprize. Iată ce ai de făcut
21:46 - Botoxul, o nouă metodă de ajutor pentru soldații ucraineni care și-au pierdut membrele în război
21:35 - Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)
21:29 - Aderarea la euro ar fi permis României să evite actuala criză fiscal-bugetară. Regretul președintelui CCIR (VIDEO)
20:59 - Berea este mult mai mult decât o băutură populară. Ce beneficii și întrebuințări practice poate aduce în viața de zi cu zi
20:54 - Mihai Daraban: Creșterea salariului minim este, categoric, o sperietoare. Toată presiunea este pusă pe societățile private pentru că statul vrea să ia taxe mai mari (VIDEO)