de muzică populară Gherghina Stancu și-a pregătit cămara cu tot felul de bunătăți, printre care și dulceața de gutui. Aceasta a dezvăluit de la mama ei, în , să o prepare!

Rețeta, pas cu pas

Rețeta prezentată de solista de muzică populară se face ușor și este perfectă pentru toate bugetele.

Primul pas, culegerea gutuilor: „Culeg gutuile, pe cele bine coapte, le spăl foarte bine, până se curăță acel puf, de pe ele, după care scot cotoarele. Gutuile le tai cubulețe, dar pot fi date și prin răzătoare”, a început să explice Gherghina Stancu, conform Click.

„După ce le tai cubulețe, le pun într-un vas, ceva mai mare. Eu folosesc străchini, am podul casei plin, cu diverse modele, și mai mari și mai mici. Iată, mai exact, în cantități, de ce ingrediente aveți nevoie pentru a prepara dulceața de gutui: zeamă de la 2 lămâi, 1kg de zahăr, 1 kg de gutui și 1 litru de apă, deci nimic foarte scump”, a adăugat solista.

Cum se face siropul

Gherghina Stancu a explicat cum se prepară și siropul pentru dulceață. Ea menționează că nu folosește conservant.

„Pun apa cu siropul la fiert, la foc potrivit, până se topește zahărul. Când începe să facă bule scot cuburile de gutui și le pun peste siropul pe care îl prepar dintr-un plic de zahăr vanilat. Nu pun scorțișoară și alte mirodenii”, a explicat femeia.

„Când gutuile au fiert și se leagă siropul, le iau de pe foc. Le pun în borcane. Nu pun conservant. Acopăr borcanele cu o pătură, până se răcesc. Și asta e tot, simplu. Poftă bună vă doresc!”, a încheiat.

Cine este Gherghina Stancu

Gherghina Stancu este o solistă română de muzică populară din comuna Râca, judeţul Argeş, cunoscută atât pentru vocea ei, cât şi pentru implicarea în agricultură şi viaţa de la ţară.

Ea spune des în interviuri că „viața la țară te ține sănătos și cu mintea limpede”. Își cultivă singură legumele, face conserve pentru iarnă și își coace pâinea în cuptorul din curte. De multe ori, îmbracă portul popular chiar și în gospodărie, spunând că „nu trebuie să urci pe scenă ca să respecți tradiția”.