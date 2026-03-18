Ana Maria
18 mart. 2026, 10:23
Haos la metrou! Circulația metroului din București a fost dată peste cap miercuri dimineață, după ce un tren de pe Magistrala 2 a fost retras din circulație din cauza unei probleme tehnice.

Incidentul a creat rapid aglomerație și disconfort pentru călători, într-un interval deja extrem de solicitant.

Ce s-a întâmplat la metrou, miercuri dimineață. De ce a fost retras trenul de pe Magistrala 2

Potrivit informațiilor disponibile, trenul a rămas staționat aproximativ 10 minute într-o stație, din cauza unei uși defecte. În cele din urmă, s-a luat decizia retragerii garniturii.

Călătorii au fost anunțați să coboare, iar situația a dus la blocaje pe peron, potrivit Antena 3 CNN.

Haos la metrou. Unde a avut loc incidentul

Totul s-a petrecut în stația Unirii 2, unul dintre cele mai aglomerate puncte din rețeaua de metrou din Capitală.

În mod normal, trenurile circulă la intervale de aproximativ două minute în orele de vârf, însă chiar și așa, fluxul mare de călători face ca orice incident să genereze rapid haos.

Cum a fost afectată circulația

După retragerea trenului, circulația a fost perturbată temporar, iar peronul s-a aglomerat rapid.

Situațiile de acest tip apar frecvent în orele de vârf, când infrastructura este supusă unei presiuni ridicate, iar orice defecțiune minoră poate duce la întârzieri în lanț. Magistrala 2 este una dintre cele mai utilizate linii din București, făcând legătura între nordul și sudul orașului, motiv pentru care incidentele de aici au un impact imediat asupra unui număr mare de călători.

În plus, mulți dintre cei care folosesc această rută depind de respectarea unui program strict, iar întârzierile pot afecta inclusiv conexiunile cu alte mijloace de transport. Specialiștii atrag atenția că astfel de probleme sunt influențate atât de uzura trenurilor, cât și de nevoia constantă de mentenanță și modernizare a sistemului.

În lipsa unor soluții rapide, aglomerația se poate amplifica în doar câteva minute, mai ales în stațiile centrale, unde fluxul de pasageri este continuu și dificil de gestionat în condiții normale.

