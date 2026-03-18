Haos la metrou! Circulația metroului din București a fost dată peste cap miercuri dimineață, după ce un tren de pe Magistrala 2 a fost retras din circulație din cauza unei probleme tehnice.

Incidentul a creat rapid aglomerație și disconfort pentru călători, într-un interval deja extrem de solicitant.

Ce s-a întâmplat la metrou, miercuri dimineață. De ce a fost retras trenul de pe Magistrala 2

Potrivit informațiilor disponibile, trenul a rămas staționat aproximativ 10 minute într-o stație, din cauza unei uși defecte. În cele din urmă, s-a luat decizia retragerii garniturii.

Călătorii au fost anunțați să coboare, iar situația a dus la blocaje pe peron, potrivit .

Haos la metrou. Unde a avut loc incidentul

Totul s-a petrecut în stația 2, unul dintre cele mai aglomerate puncte din rețeaua de metrou din Capitală.

În mod normal, trenurile circulă la intervale de aproximativ două minute în orele de vârf, însă chiar și așa, fluxul mare de călători face ca orice incident să genereze rapid haos.

Cum a fost afectată circulația

După retragerea trenului, circulația a fost perturbată temporar, iar peronul s-a aglomerat rapid.