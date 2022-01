Idei de proiecte de amenajare pe care le poate face un designer pasionat

Designul de interior este o activitate din ce in ce mai populara – fie ca vrei sa locuiesti intr-un spatiu optimizat, fie ca vrei sa-l inchiriezi pentru locuit sau in regim hotelier, poate face diferenta dintre un apartament basic si unul atragator. Vorbim, in acest caz, despre aspectul functional al designului.

In ultima perioada, insa, designul se face remarcat ca un hobby din ce in ce mai cautat. Daca esti din categoria designerilor pasionati – ai urmat cursuri si stii deja ABC-ul inseamna ca esti constient ca design interior apartamente poate insemna redecorare, reconditionare si recompartimentare.

Asadar, daca esti pasionat, iti lasam mai jos cateva idei de proiecte prin care sa te bucuri de aceasta activitate, atat tu cat si cei din jurul tau.

