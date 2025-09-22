B1 Inregistrari!
Ilfovul, gazda celei mai mari competiții de anduranță ecvestră din estul Europei. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Evenimentul presupune o întreagă desfășurare de forțe. E o mândrie pentru întreaga țară” (VIDEO)

22 sept. 2025, 13:02
Ilfovul, gazda celei mai mari competiții de anduranță ecvestră din estul Europei. Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): „Evenimentul presupune o întreagă desfășurare de forțe. E o mândrie pentru întreaga țară” (VIDEO)
Captură video B1 TV

Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în orașul Buftea, județul Ilfov, fiind o premieră pentru România și pentru întreaga regiune. La eveniment participă circa 90 de competitori din 28 de țări, acesta fiind și o oportunitate turistică pentru România. Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit pentru B1 TV despre implicarea autorităților județene în organizarea acestui eveniment.

Dumitrache (CJ Ilfov), despre organizarea Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră

„Să știți că tot ce înseamnă această Cupă Mondială, de fapt, presupune o întreagă desfășurare de forțe pentru că vorbim de o întreagă logistică, de concurenți, de legați din toată lumea, de mii de turiști, însemnând competitori, iubitori ai sportului.

Ce a însemnat implicarea administrației locale în tot acest eveniment? Ne-am organizat și noi într-un grup de lucru însemnând Consiliul Județean Ilfov, prin implicarea președintelui Hubert Thuma, Primăria Buftea, prin implicarea primarului Gheorghe Pistol, și implicarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Județene Ilfov. Suntem mai mulți actori implicați din partea autorităților locale pentru ca acest eveniment să fie dus la un alt nivel.

Imaginați-vă că în cadrul competiției mondiale de anul acesta de aici, din Ilfov, Buftea, vorbim de mii de persoane care vin să asiste, să concureze, care vin să vadă ce se întâmplă. E un eveniment în premieră care se desfășoară la nivel național.

E o mândrie nu doar pentru Ilfov, ci pentru întreaga țară și atunci vă dați seama cât de responsabili și provocați ne-am simțit să organizăm tot ce se întâmplă aici.

Evident că vorbim și de un sprijin financiar, că fără bani nu poți face proiecte, nu poți să investești și să aduci oamenii aici laolaltă pentru turism, cultură, promovare”, a declarat Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în cadrul Podcastului B1, moderat de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

