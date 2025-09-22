B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Ilfovul, scena Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret. Viorel Dabija: „Punem accent pe promovarea sportului în rândul copiilor. Cine umple golul lăsat de seniori dacă nu promovezi copiii?” (VIDEO)

Ilfovul, scena Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret. Viorel Dabija: „Punem accent pe promovarea sportului în rândul copiilor. Cine umple golul lăsat de seniori dacă nu promovezi copiii?” (VIDEO)

B1.ro
22 sept. 2025, 12:25
Ilfovul, scena Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret. Viorel Dabija: „Punem accent pe promovarea sportului în rândul copiilor. Cine umple golul lăsat de seniori dacă nu promovezi copiii?” (VIDEO)
Captură video B1 TV

Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în orașul Buftea, județul Ilfov. Este primul campionat mondial de anduranță FEI desfășurat în Europa de Est, marcând o premieră pentru România și pentru întreaga regiune. Viorel Dabija, președintele Asociației Shagya România și reprezentantul disciplinei Anduranță din cadrul Federației Române Ecvestre, a explicat de ce astfel de competiții sunt mai importante decât cele pentru seniori și ce face asociația sa pentru a atrage copiii spre acest sport.

Cum arată competițiile de anduranță ecvestră pentru copii

„Noi punem mult accent pe promovarea sportului. Unde să promovăm sportul? La viitor! Cine e viitorul anduranței? Tineretul! De aia consider că e foarte important tineretul, Junior și Tineret.

Țin minte la început, când ne-am apucat de acest sport eu și colegul meu Mircea Mihai, căutam copii: hai să convingem copiii, că seniorii știu ce au de făcut, dar seniorii la un moment dat se opresc, o să rămână un gol. Cine umple golul ăsta dacă nu promovezi copiii?”, a declarat Viorel Dabija, în cadrul Podcastului B1, moderat de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

Acest sport începe de la vârsta de 10 ani: „De la 10 la 14 ani avem zona de copii, campionat de copii, pe naționale vorbesc, probe de 40 de kilometri, apoi proba de 60. Și avem juniorii, de la 14 la 18 ani, și tineretul, de la 18 la 21 de ani. Pe naționale avem probe de 40, 60, 80 kilometri. Astea sunt curse de novici, calificative ca să poți să ajungi la internaționale. După ce ai făcut 4 curse calificative, atunci poți să intri pe internaționale”.

Acesta a explicat apoi că la nivel internațional, unde participă seniorii, sunt cursele mari, între 100 și 160 de kilometri.

Dabija a afirmat apoi că el și colegii săi gândesc an de an strategii, fac investiții și duc sportivii noștri la competiții internaționale, totul pentru a dezvolta acest sport în România. Totuși, „nu ne putem compara cu țările arabe, care investesc milioane, la propriu”.

Întrebat cum îi atrage pe cei mici către acest sport, Dabija a răspuns: „Cine iubește caii, și sunt copii care iubesc caii, vine singur la noi, doar să vadă că exiști și ei vin. Ei văd, iar copilul copiază foarte mult. Ei văd și-și doresc pe urmă, de aici pleacă totul”.

Potrivit lui Viorel Dabija, antrenamentele sunt de minim 3 ori pe săptămână și implică și îngrijirea calului, care presupune mult timp și muncă. Îngrijirea de bază a calului costă 400 de euro fără suplimente, fără antrenamente, doctor sau potcovar.
Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc cu implicarea Consiliului Județean Ilfov, a Primăriei Buftea, a Federației Ecvestre Române, a Federației Ecvestre Internaționale și a Agenției Naționale de Sport.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
Sport
Șansă unică pentru turismul românesc. Numeroși vizitatori în Ilfov, la Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret: „Suntem luați prin surprindere de ce se întâmplă” (VIDEO)
Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)
Sport
Premieră: Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc în Ilfov. „E ceva fabulos!” (VIDEO)
Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
Sport
Nou record de viteză pentru un Ferrari. Pista specială pe care a ales-o pilotul Fabio Barone
Fotbal, Premier League. Manchester United a câştigat meciul zilei cu Chelsea (2-1). Liverpool defilează în campionatul Angliei
Sport
Fotbal, Premier League. Manchester United a câştigat meciul zilei cu Chelsea (2-1). Liverpool defilează în campionatul Angliei
Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore
Sport
Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore
Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit
Sport
Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit
Simona Halep, confesiuni emoționante după retragerea din tenis: „Simți că îți pierzi mințile”
Eveniment
Simona Halep, confesiuni emoționante după retragerea din tenis: „Simți că îți pierzi mințile”
Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat
Sport
Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat
Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro. Ce pensie primește: „Dar ce vă mai place să le numărați banii altora”
Sport
Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro. Ce pensie primește: „Dar ce vă mai place să le numărați banii altora”
Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
Sport
Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
Ultima oră
15:31 - Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)
15:30 - Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
15:29 - Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis
15:14 - Mare atenție! Acestea sunt zilele în care nu este bine să retragi bani de la bancomat: „Ar trebui să faceți asta”
14:56 - Kamara, momente dificile: „De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele”. Cu ce probleme se confruntă
14:53 - Carmen Tănase, mărturisiri spectaculoase: „Eu n-am vrut să mă fac actriță”. Ce rol nu ar putea interpreta niciodată
14:47 - „Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
14:44 - România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
14:30 - Florin Ristei, despre relația cu fratele său, Dan: „Ne vedem rar”. Cum se înțeleg cei doi
14:29 - Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)