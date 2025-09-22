Ilfovul, scena Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret. Viorel Dabija: „Punem accent pe promovarea sportului în rândul copiilor. Cine umple golul lăsat de seniori dacă nu promovezi copiii?” (VIDEO)

Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret în orașul Buftea, județul Ilfov. Este primul campionat mondial de anduranță FEI desfășurat în Europa de Est, marcând o premieră pentru România și pentru întreaga regiune. Viorel Dabija, președintele Asociației Shagya România și reprezentantul disciplinei Anduranță din cadrul Federației Române Ecvestre, a explicat de ce astfel de competiții sunt mai importante decât cele pentru seniori și ce face asociația sa pentru a atrage copiii spre acest sport.

Cum arată competițiile de anduranță ecvestră pentru copii

„Noi punem mult accent pe promovarea sportului. Unde să promovăm sportul? La viitor! Cine e viitorul anduranței? Tineretul! De aia consider că e foarte important tineretul, Junior și Tineret.

Țin minte la început, când ne-am apucat de acest sport eu și colegul meu Mircea Mihai, căutam copii: hai să convingem copiii, că seniorii știu ce au de făcut, dar seniorii la un moment dat se opresc, o să rămână un gol. Cine umple golul ăsta dacă nu promovezi copiii?”, a declarat Viorel Dabija, în cadrul Podcastului B1, moderat de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

Acest sport începe de la vârsta de 10 ani: „De la 10 la 14 ani avem zona de copii, campionat de copii, pe naționale vorbesc, probe de 40 de kilometri, apoi proba de 60. Și avem juniorii, de la 14 la 18 ani, și tineretul, de la 18 la 21 de ani. Pe naționale avem probe de 40, 60, 80 kilometri. Astea sunt curse de novici, calificative ca să poți să ajungi la internaționale. După ce ai făcut 4 curse calificative, atunci poți să intri pe internaționale”.

Acesta a explicat apoi că la nivel internațional, unde participă seniorii, sunt cursele mari, între 100 și 160 de kilometri.

Dabija a afirmat apoi că el și colegii săi gândesc an de an strategii, fac investiții și duc sportivii noștri la competiții internaționale, totul pentru a dezvolta acest sport în România. Totuși, „nu ne putem compara cu țările arabe, care investesc milioane, la propriu”.

Întrebat cum îi atrage pe cei mici către acest sport, Dabija a răspuns: „Cine iubește caii, și sunt copii care iubesc caii, vine singur la noi, doar să vadă că exiști și ei vin. Ei văd, iar copilul copiază foarte mult. Ei văd și-și doresc pe urmă, de aici pleacă totul”.

Potrivit lui Viorel Dabija, antrenamentele sunt de minim 3 ori pe săptămână și implică și îngrijirea calului, care presupune mult timp și muncă. Îngrijirea de bază a calului costă 400 de euro fără suplimente, fără antrenamente, doctor sau potcovar.

Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret are loc cu implicarea Consiliului Județean Ilfov, a Primăriei Buftea, a Federației Ecvestre Române, a Federației Ecvestre Internaționale și a Agenției Naționale de Sport.