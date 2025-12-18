Un pacient al , din județul Alba, a făcut publică o filmare realizată într-un grup sanitar al unității medicale. În înregistrare se pot observa mai multe insecte mișunând pe pereți și pe ușă.

Clipul a fost postat pe rețelele sociale și a generat numeroase reacții din partea internauților. Bărbatul susține că imaginile cu gândaci au fost surprinse chiar în interiorul spitalului.

Ce se întâmplă în saloanele și grupurile sanitare ale spitalului

Materialul video preluat de ziarulunirea.ro surprinde mai multe insecte care se deplasează pe ușa unui grup sanitar. De asemenea, acestea pot fi observate și pe pereții spațiului, care pare uzat și neîngrijit. Imaginile ridică semne serioase de întrebare privind condițiile de din unitatea medicală.

Potrivit jurnaliștilor locali, filmarea a fost publicată de un bărbat care afirmă că a fost internat la secția de oftalmologie a Spitalului Municipal Sebeș. Acesta susține că a petrecut o noapte în spital, în intervalul 16–17 decembrie, perioadă în care ar fi realizat imaginile respective.

Ce a declarat managerul unității despre imaginile apărute

Managerul Spitalului Municipal Sebeș, Anca Franchini, respinge acuzațiile apărute în mediul online. Aceasta susține că imaginile video nu reflectă situația reală din unitatea medicală. Totodată, afirmă că spitalul efectuează periodic acțiuni de dezinsecție și deratizare, la un interval de două săptămâni.

„Cazul nu este aşa cum este prezentat în videoclip. Noi efectuăm dezinsecţie şi deratizare o dată la două săptămâni. După ce maternitatea s-a mutat din clădirea mare, am zugrăvit şi am realizat deratizări pe jumătate de clădire, iar cealaltă jumătate a fost tratată peste o săptămână. S-a zugrăvit, s-a făcut dezinfecţia, iar eu personal am fost în salonul şi în baia respectivă. A fost vorba despre un singur , un pui”, a declarat aceasta pentru sursa menționată.