Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 11 septembrie, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, lansarea unui nou program Rabla Auto destinat persoanelor fizice, cu o alocare de 200 de milioane de lei.

Schimbări importante privind Programul Rabla

Potrivit ministerului, procedura de înscriere va rămâne neschimbată, utilizând aceeași platformă online, iar valoarea voucherelor rămâne aceeași pentru autovehiculele cu motor termic, hibride și plug-in hibride. Singura modificare vizează mașinile electrice, pentru care sprijinul financiar scade de la 37.000 de lei la 18.500 de lei.

„Imediat ce va fi publicat ghidul de finanțare în Monitorul Oficial, putem lansa Programul Rabla, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare”, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că fondurile disponibile în 2025 vor fi de 200 de milioane de lei și nu vor putea fi suplimentate în acest an, însă sunt avute în vedere alte variante pentru viitor.

Finanțarea noului program va fi asigurată prin realocarea unor credite de angajament și bugetare de la programul existent „Rabla Plus și Rabla Clasic – ghid unic”, destinat perioadei 2025–2030.

Totodată, actul normativ aprobat prevede și schimbarea denumirii acestui program, care va deveni „Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2025–2030 (Rabla Plus și Rabla Clasic – ghid unic)”.

Ce limite sunt impuse celor care accesează programul

Guvernul a adoptat recent OUG nr. 41/2025, care stabilește mai multe măsuri privind gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale, inclusiv suspendarea până la finalul anului a tuturor evaluărilor și lansărilor de programe sau proiecte, cu câteva excepții.

Una dintre aceste excepții permite Ministerului Mediului să lanseze în 2025 un program destinat exclusiv persoanelor fizice pentru achiziția de autovehicule noi, cu de 200 de milioane de lei. În acest sens, ministerul a publicat în dezbatere un proiect de ordin ce conține ghidul noului program Rabla 2025.

Persoanele fizice vor putea solicita cel mult două ecotichete într-o sesiune de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul achiziționat, în schimbul casării unui număr echivalent de vehicule uzate.

Nu este permisă cumularea a două ecotichete pentru un singur autovehicul, potrivit .

Lista producătorilor validați rămâne valabilă și pentru programul Rabla 2025, cu condiția semnării de noi contracte de participare în baza ghidului actualizat. În rest, regulile generale ale programului rămân neschimbate.

Programul Rabla ar putea fi finanțar din fonduri europene

În luna august, ministrul Mediului, Diana Buzoianu că Programul Rabla va primi o alocare de 200 de milioane de lei, în special pentru românii care au plătit în avans pentru accesarea acestui program:

“Noi ce am reușit să facem este ca din bugetul de anul acesta să asigurăm Rabla persoane fizice, o lansare pe un buget de 200 de milioane de lei, ceea ce nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă, dar facem acest efort pentru că știm că au fost făcute investiții. Știm că a fost dat avans pentru aceste mașini, apoi, pe celelalte programe, din păcate, anul acesta nu vor mai putea să fie susținute, dar aș vrea să atrag atenția – pentru programul Rabla: Suntem, în acest moment, în discuție cu Ministerul Fondurilor Europene, ca pe fondul social pentru climă, care este un fond care va fi multianual, de 6 miliarde de euro, în România, dat în următorii ani. Acest fond – suntem în discuții să aibă inclusiv un program Rabla, deci să-l finanțăm din fonduri europene programul Rabla, astfel încât să nu mai depindă de bugetul național, de crize economice sau de alte aspect”.

Diana Buzoianu a precizat atunci că celelalte componente ale programului nu vor mai putea fi finanțate anul acesta. Totuși, sunt discuții ca programul Rabla să fie inclus în viitorul Fond Social pentru Climă, un fond multianual de 6 miliarde de euro, disponibil pentru România în următorii ani.

Obiectivul este ca, începând de anul viitor, programul Rabla să fie susținut din fonduri europene, nu din bugetul național, a mai precizat ministrul Mediului.